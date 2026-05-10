شنیده شدن صدای انفجار در این شهر
سپاه صاحبالزمان استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در محدوده مبارکه اصفهان خبر داد.
به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده مبارکه و اطراف آن وجود دارد.
این انفجارها امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ انجام میشود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.
