شنیده شدن صدای انفجار در این شهر

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌ الزمان(عج) استان اصفهان، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده مبارکه و اطراف آن وجود دارد.

این انفجارها امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.