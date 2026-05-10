تابناک گزارش می دهد؛

رکوردزنی تاریخی روغن در بازار / نظارت کجاست؟

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود، اعدادی را به ثبت رسانده که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است؛ جایی که روغن نباتی با جهش خیره‌کننده ۳۷۵ درصدی، صدرنشین جدول گرانی‌ها شده و قیمت آن نسبت به بهار سال گذشته ۵ برابر شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود، اعدادی را به ثبت رسانده که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است؛ جایی که روغن نباتی با جهش خیره‌کننده ۳۷۵ درصدی، صدرنشین جدول گرانی‌ها شده و قیمت آن نسبت به بهار سال گذشته ۵ برابر شده است. این موج ویرانگر که با برنج خارجی ۲۰۰ درصدی و روغن مایع ۳۰۰ درصدی همراه شده، ثابت می‌کند که موتور تورم در بخش خوراکی‌ها با سرعتی باورنکردنی در حال بلعیدن باقی‌مانده قدرت خرید مردم است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، آمارهای جدید مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که تورم سه‌رقمی دیگر یک هشدار نیست، بلکه به واقعیت روزمره تبدیل شده است؛ واقعیتی که در آن روغن نباتی با جهش ۳۷۵ درصدی رکورد می‌زند و گوشت قرمز با عبور از مرز روانی ۱.۵ میلیون تومان، رسماً از سبد بسیاری از خانواده‌ها خداحافظی می‌کند.

رکوردداران گرانی کدام کالا‌ها هستند؟

بحرانی‌ترین وضعیت در بخش روغن‌های خوراکی و برنج خارجی دیده می‌شود ؛ به طوری که قیمت روغن نباتی جامد با ۳۷۴.۹ درصد افزایش قیمت، رکورددار گرانی است و قیمت هر کیلوگرم آن از حدود ۸۱ هزار تومان در سال گذشته به بیش از ۳۸۴ هزار تومان رسیده است که رشدی تقریباً ۵ برابر داشته است. 

روغن مایع با ۳۰۸.۱ درصد افزایش، در رده دوم قرار دارد؛ به طوری که قیمت یک بطری ۹۰۰ میلی‌لیتری از ۷۴ هزار تومان به ۳۰۱ هزار تومان جهش کرده است همچنین برنج خارجی درجه یک با ۲۰۸.۸ درصد افزایش، قیمت آن نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.

دربخش پروتئین که مستقیماً با سلامت جامعه در ارتباط است، شاهد گرانی‌های کمرشکنی بوده‌ایم؛ به طوری که قیمت مرغ ماشینی با ۱۹۱.۲ درصد رشد، از کیلویی ۹۸ هزار تومان به بیش از ۲۸۶ هزار تومان رسیده است و تخم‌مرغ با ۱۷۰.۵ درصد افزایش، قیمت آن از کیلویی۷۳ هزار تومان به ۱۹۹ هزار تومان جهش یافته است.

رکوردزنی تاریخی روغن در بازار / وقتی «سس مایونز» هم کالای لوکس می‌شود!

اما گوشت گاو یا گوساله با ۱۵۶.۱ درصد افزایش، هر کیلوگرم آن که سال قبل ۶۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسیده است و گوشت گوسفندی با ۱۱۰ درصد افزایش، قیمت آن دو برابر شده و به بالای یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است.

برنج ایرانی درجه یک نیز با ۱۷۳.۵ درصد افزایش، از کیلویی ۱۸۰ هزار تومان به ۴۹۳ هزار تومان رسیده است و شیر پاستوریزه نیز ۱۳۱.۷ درصد گران ترشده است همچنین پنیر و ماست نیز به ترتیب حدود ۱۲۹ و ۱۲۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

اگر میانگین نرخ تورم سالانه را براساس داده‌های جدول و وضعیت آن نسبت به سال ۱۴۰۴ درنظربگیریم گروه روغن‌ها بین ۳۰۰ تا ۳۷۵ درصد یا بیش از ۴ برابر رشد قیمت داشته است و برنج و حبوبات بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد یا همان ۲ تا ۳ برابر شده است و درگروه گوشت و مرغ نیز ۱۱۰ تا ۱۹۱ درصد یا ازلحاظ قیمتی ۲ تا ۲.۸ برابر شده و لبنیات نیز ۷۰ تا ۱۳۰ درصد یا حدود ۲ برابر شده است.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوار‌ها در بخش خوراکی‌ها به شدت کاهش یافته است و نکته قابل تامل این است که حتی اقلامی مانند سس مایونز (۱۹۰٪) و رب گوجه‌فرنگی (۷۱٪) نیز از این موج گرانی در امان نمانده‌اند. 

کمترین میزان گرانی در این لیست متعلق به کره پاستوریزه (۴۷.۹٪) است که آن هم در مقایسه با استاندارد‌های جهانی تورم، عدد بسیار بالایی دارد البته که این آمار تأییدی بر فشار سنگین اقتصادی بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه در آغاز سال ۱۴۰۵ دارد.

 در همین راستا، مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه‌ای وبیناری به صورت ویژه به موضوع گرانی‌های اخیر ورود کرده است. نمایندگان در این نشست با بررسی ابعاد فشار سنگین اقتصادی بر طبقه متوسط و ضعیف، خواستار پاسخگویی متولیان و تشدید نظارت‌ها برای مهار این وضعیت شده‌اند.

با توجه به ورود مجلس به این مساله گرانی ها، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و تعزیراتی نظارت دقیق‌تری بر زنجیره تأمین و توزیع داشته باشند تا از خودسری‌های قیمتی در بازار جلوگیری شود چرا که این آمار تأییدی بر فشار فرسایشی بر معیشت جامعه در آغاز سال ۱۴۰۵ است که لزوم مداخله فوری دولت و دستگاه‌های حاکمیتی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۶۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
114
پاسخ
واقعا که
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
عجیبه که هنوز در مقابل پذیرفتن ابر تورم مقاومت میکنید
این مواردی که مثال زدین اقلام اساسی بود
اقلام غیر اساسی مثلا سس مایونز 5 برابر هم شدن
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
نظارت بیش از یکسال است که رفته گل بچیند
سعید فرجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
4
150
پاسخ
سبد کالای پزشکیان عین یارانه احمدی‌نژاد میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
در خانواده ی دو نفره یدونه مرغ و دوشانه تخم مرغ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
گرونی و تورم و ... دیگه از دست در رفته ، درست بشو نیست ، حالا نه!!
خودمونیم تو شرایطی که ۶۰ روز جنگ‌ بوده خسارات زیادی به بعضی از صنایع مثل آلومینیوم و مواد پت و پلاستیک... خورده و کشور هم الان در حال بلاتکلیفی
بنظر شما آقای پزشکیان چکار می‌تونه بکنه ،؟؟ اقتصاد دان هاش تو درست کردن وضعیت ایران میمونن بخدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
80
29
پاسخ
خوب یارانه دانه های روغنی رو برداشتند و کالا برگ دادند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
جدا راست میگی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
قیمت 10 قلم کالای اساسی 3-4 برابر شده و به دنبالش قیمت همه چیز افزایش یافته بعد نفری 1 تومن یارانه دادن که 10 درصد گرونی هارو هم جبران نمیکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
با کالا برگی که قرار بود ۱۱ قلم جنس بخری حالا فقط میتونی نیم کیلو گوشت بگیری والسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
5
123
پاسخ
مسئولین محترم .‌یادتان باشد این کشور را به شما سپرده اند که اداره کنید . آیندگان درباره عملکرد شما قضاوت خواهند کرد ‌
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
خیلی تاثیرگذار بود از فردا رویه خودشون تغیبر میدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
حالا انگار مردم الان خیلی مهمن که نظر آیندگان مهم باشه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چطوری اداره بکنند وقتی مدام با دنیا جنگ دارید و درداخل بحران ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
5
77
پاسخ
اصلا نظارت نباشه هیچ ویز گرون نمیشه. مثل دوران جنگ که ادارات بسته هستند کمترین گرونی رو داریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ببین به کجا رسیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
33
پاسخ
هیس. زشته. عیبه. گرانی سیستماتیک نداریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
31
پاسخ
اتفاقا نظارت هست ولی برای گرونی، هر شرکت تولیدی و کارخانجاتی که محصولاتش رو گرون نکنه مشمول جریمه میشه!
یلدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
24
پاسخ
قیمت رو که این همه بردند بالا هیچی، بشکه بشکه از پالم استفاده می کنند و روی محصول می نویسند بدون پالم هیچ نظارتی نیست اداره بهداشت کجاست!! بوی پالم کاملا مشخص هست، مردم رو بیمار می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
19
پاسخ
آمار واقعی گرانی و قیمت ها از پارسال تا امسال حتی بیشتر از این چیزیه که نوشتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
23
پاسخ
کاشکی فقط روغن بود برو بیرون ببین قیمتهای لبنیات چطوربچی داره تغییر می‌کنه.امروز رفتم فروشگاه یک بسته کوچک پنیر پیتزا که تا دیروز یخ ۱۹۰ تومن رسیده بود از امروز ناگهان قیمتش شده ۳۵۰ هزار تومن
