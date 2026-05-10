قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۰ اردیبهشت

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱۳۵ هزار تومانی، به ۱۹ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
به گزارش تباناک؛ طلا   18 عیار  امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلای جهانی با کاهش ۰٫۳ دلاری نسبت به روز گذشته، 4715 (چهار هزار و هفتصد و پانزده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا  کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱۳۵ هزار تومانی، به ۱۹ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۵۸۶ هزار تومانی، به ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید‌.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
5
پاسخ
عالی.گل و بلبل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
6
پاسخ
قیمت مسکن و خودرو ، چند برابر شده. فقط طلا ، ارزون میشه.. این قیمت دستورز طلا، کار درستی نیست.. این که ضرر بزنی به قشر مستضعف ، کار درستی نیست..‌ جنگ که میشه طلا ارزون..صلح که میشه طلا ارزون.. بلاتکلیفی که بشه طلا ارزون... مسکن و خودرو چند برابر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
کاش روغن نباتی را با قیمت طلا بسنجند تا بجای ۲ و نیم میلیون پونصد هزار تومان بخریم.همش الکی
