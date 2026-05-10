قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۰ اردیبهشت

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱۳۵ هزار تومانی، به ۱۹ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

به گزارش تباناک؛ طلا 18 عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلای جهانی با کاهش ۰٫۳ دلاری نسبت به روز گذشته، 4715 (چهار هزار و هفتصد و پانزده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۵۸۶ هزار تومانی، به ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید‌.