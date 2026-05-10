ثبت درخواست بیمه بیکاری به صورت غیرحضوری

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به حضور در شعب تامین اجتماعی نیست.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شعب تأمین اجتماعی مرجع ثبت درخواست متقاضیان نیست و تمامی مراحل درخواست و بررسی احراز شرایط برای برقراری مقرری بیمه‌بیکاری به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری، می‌توانند برای ثبت نام از طریق سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://prkar.mcls.gov.ir/auth اقدام کنند.

مطابق تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روز‌های کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند، آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر ۹۰ و درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده

نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری وزارت تعاون
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
3
پاسخ
سایت باز نمیشه
رضا اهوازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
2
پاسخ
چندین بار امتحان کردم سایتش قطعه!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
1
پاسخ
باید هوای همه را داشته باشیم در این شرایط
