جزئیات آماده باش ارتش برای جنگ با اسرائیل و آمریکا
سرتیپ محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: «یک ماه پیش از آغاز جنگ تحمیلی، در یکی از شبکههای تلویزیونی اعلام کردم که اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود، ما بلافاصله پاسخ خواهیم داد و آن جنگ، جنگ منطقهای خواهد شد؛ از سرزمینهای اشغالی گرفته تا کشورهای حوزه خلیج فارس که میزبان پایگاههای آمریکا هستند، مورد آسیب قرار خواهند گرفت. این پیشبینی واقعاً به حقیقت پیوست؛ آنچه را که گفته بودیم، عمل کردیم.» جزئیات بیشتر را میبینید و میشنوید.
