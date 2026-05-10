۱۲ کشور در آمادهباش؛ هانتاویروس، تکرار کرونا خواهد بود؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرده است پس از شیوع بیماری در کشتی هلندی MV Hondius (اموی هوندیوس)، تاکنون پنج مورد ابتلا از جمله سه مورد مرگ، تأیید شده است.
آژانس بهداشتی سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که این شیوع، مشابه با آغاز همهگیری کووید در شش سال پیش نیست، زیرا این گونه هانتاویروس تنها از طریق تماس خیلی نزدیک منتقل میشود.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد، اما با توجه به دوره کمون این بیماری که میتواند تا شش هفته باشد، ممکن است موارد بیشتری گزارش شود.
شرکت کشتیرانی Oceanwide Expeditions در بیانیهای اعلام کرد ۱۱۴ مهمان و ۶۱ خدمه از ۲۲ کشور سوار این کشتی شدند، اما ۳۲ مهمان در ۲۴ آوریل در جزیره سنت هلن از آن پیاده شدند.
رسانههای محلی نیز گزارش کردهاند که حدود ۱۵۰ مسافر و خدمه از ۲۸ کشور در ابتدا سوار این کشتی بودهاند، اما دهها نفر در ۲۴ آوریل در جزیره سنت هلن پیاده شدند.
این کشتی سفر خود را در یک آوریل از «اوسوآیا» در آرژانتین آغاز کرد و انتظار میرود در ۱۰ مه (فردا) به جزایر قناری اسپانیا برسد.
هانتاویروس معمولا از طریق جوندگان منتقل میشود و افراد از طریق تنفس هوای آلوده به ذرات ویروس از فضولات یا بزاق جوندگان به آن مبتلا میشوند.
همچنین موارد نادری از انتقال انسانی با سویه «آند» که عامل شیوع اخیر در این کشتی تفریحی است، ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد این شیوع، اولین انتقال شناخته شده ویروس در یک کشتی است.
این سازمان با مقامات حداقل ۱۲ کشور در تماس است که شهروندانی را که در کشتی بودهاند یا به خانه بازگشتهاند، زیر نظر دارند.
این کشورها شامل کانادا، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، سنت کیتس و نویس، سنگاپور، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده هستند.
یک متخصص به شبکه خبری بیبیسی گفته است واکنش به شیوع این بیماری بسیار آشفته و ناهماهنگ بوده، اما خطر عمومی اندکی تاکنون وجود داشته است.
آنچه تاکنون در مورد کشورهای مرتبط با این رویداد بهداشتی میدانیم در ادامه آمده است:
بریتانیا
سه تبعه بریتانیا مشکوک به ابتلا به ویروس هانتا هستند.
هفت بریتانیایی در ۲۴ آوریل از کشتیاموی هوندیوس در سنت هلن پیاده شدند، پیش از آنکه اولین مورد تایید شده ویروس هانتا در ۴ مه گزارش شود و چهار نفر دیگر در آنجا باقی ماندهاند.
یک بیمار که عضو خدمه است، در جزیره دورافتاده «تریستان دا کونا» در اقیانوس اطلس، جایی که کشتی در ۱۳ آوریل متوقف شد، به سر میبرد.
دو مرد بریتانیایی دیگر نیز موارد ابتلا را تایید کردهاند. یکی از آنها افسر پلیس بازنشسته و ۵۶ ساله است که پس از تخلیه از کشتی در روز چهارشنبه، همچنان در هلند در وضعیت پایداری قرار دارد در حالی که دیگری پس از انتقال به آفریقای جنوبی در ماه گذشته، همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.
آنها علائمی ندارند، اما با مقامات بهداشتی در تماس هستند. گفته میشود که کادر پزشکی برای ارائه پشتیبانی به این جزایر اعزام خواهند شد.
دو تبعه بریتانیایی دیگر پس از مواجهه احتمالی، در حال حاضر در خانه خود در بریتانیا قرنطینه شدهاند. آنها این کار را داوطلبانه انجام میدهند و هیچ علامتی ندارند.
ایالات متحده
به گزارش سیبیاس نیوز، سازمانهای بهداشتی پنج ایالت اعلام کردهاند افرادی را که در کشتی بودهاند، تحت نظر دارند شامل دو نفر در جورجیا و تگزاس، یک نفر در آریزونا و ویرجینیا و تعداد نامشخصی در کالیفرنیا.
ادارات بهداشتی اعلام کردند هیچ یک از افراد علائمی نشان ندادهاند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده (CDC)، شیوع ویروس هانتا را به عنوان واکنش اضطراری «سطح ۳» که پایینترین سطح آن است، طبقهبندی کرده است.
آرژانتین
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، یک زوج هلندی پیش از سوار شدن به کشتی کروز در اول آوریل، سفری برای تماشای پرندگان در آرژانتین، شیلی و اروگوئه انجام داده بودند و از مکانهایی بازدید کرده بودند که گونه موشی که ناقل ویروس آند است، در آنجا وجود داشت.
منبع شیوع بیماری هنوز تأیید نشده، اما دولت آرژانتین در حال بررسی این موضوع است که آیا عفونتها از این کشور آغاز شدهاند یا خیر.
کیپ ورد
پیش از آنکه در روز چهارشنبه کشتیاموی هوندیوس به سمت جزایر قناری حرکت کند با درخواست پهلوگیری آن در این مجمعالجزایر غرب آفریقا مخالفت شد، هرچند چندین روز در آبهای سواحل این مجمعالجزایر لنگر انداخت.
فرانسه
وزارت بهداشت فرانسه اعلام کرد هشت تبعه فرانسوی را شناسایی کرده که با همان زن هلندی در تماس بودهاند که در پروازش از سنت هلن به ژوهانسبورگ بر اثر هانتاویروس درگذشت.
این آژانس روز پنجشنبه اعلام کرد یکی از این افراد علائم خفیفی نشان داده و آزمایش در حال انجام است. به گفته این آژانس، به بقیه نیز اقدامات قرنطینه و دسترسی به آزمایش ارائه شده است.
آلمان
یکی از زنانی که فوت کرد، مسافری اهل آلمان بود. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، این زن ابتدا در ۲۸ آوریل تب کرد و در نهایت علائم ذاتالریه را نشان داد.
به گفته اپراتور کشتی کروز، جسد او هنوز در کشتی بود.
هلند
۱۳ نفر از سرنشینان کشتی، هلندی هستند از جمله هشت مسافر و پنج خدمه.
از سه مورد مرگی که تاکنون در این کشتی رخ داده دو مورد مربوط به دو شهروند هلندی (یک زن و شوهر) میشود و آزمایش ویروس هانتا در آنها مثبت بوده است.
فیلیپین
در میان خدمه کشتیاموی هوندیوس، ۳۸ نفر اهل فیلیپین بودند.
در حال حاضر هیچ مورد ثبتشدهای از هانتاویروس در این کشور وجود ندارد و مقامات تأکید میکنند که خطر همچنان «بسیار پایین» است.
اسپانیا
به احتمال زیاد کشتیاموی هوندیوس تا اواخر امروز (شنبه) در جزیره «تنریفِ» اسپانیا در جزایر قناری پهلو میگیرد.
در مجموع، ۱۴۶ نفر در کشتیاموی هوندیوس باقی ماندهاند و این کشتی به سمت جزایر قناری در حرکت است و این افراد قبل از بازگشت به خانه، تحت ارزیابی پزشکی قرار خواهند گرفت.
مقامات اسپانیایی با این اقدام موافقت کردند، اما مقامات جزایر قناری با این طرح مخالفند.
فرناندو کلاویخو، رئیس جمهور فعلیِ جزایر قناری به رادیو «اوندا سرو» اسپانیا گفت: من نمیتوانم اجازه دهم این کشتی وارد جزایر قناری شود. این تصمیم بر اساس هیچ معیار فنی نیست و اطلاعات کافی به ما داده نشده است.
او افزود: پس از ورود به تنریف، اگر سرنشینان آن هنوز سالم باشند، همه شهروندان غیراسپانیایی به کشورهای خود بازگردانده میشوند، در حالی که ۱۳ مسافر اسپانیایی و یک خدمه اسپانیایی در یک بیمارستان نظامی در مادرید قرنطینه خواهند شد.
مردم تنریف به بیبیسی گفتند که نگران ورود کشتی هستند و ساکنان ممکن است در نهایت در جزیره با مشکل مواجه شوند.
سوئیس
به گفته مقامات بهداشتی سوئیس و سازمان جهانی بهداشت، آزمایش هانتاویروس یک مرد سوئیسی که در سنت هلن از کشتی تفریحی پیاده شده بود، مثبت اعلام شد.
مقامات روز چهارشنبه اعلام کردند این مرد علائم بیماری را نشان داده و در زوریخ تحت آزمایش قرار گرفته است و در آنجا تحت مراقبت است.
سایر کشورها
اعضای خدمه باقیمانده در کشتی شامل پنج اوکراینی، یک روس، یک پرتغالی، یک لهستانی، یک تبعه مونتهنگرو، دو هندی و یک گواتمالایی هستند.
همچنین مهمانان باقیمانده نیز از کشورهای استرالیا، بلژیک، کانادا، یونان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند و ترکیه هستند.
شیوع هانتاویروس در یک کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس که از آرژانتین به سمت جزایر قناری در حرکت بوده، باعث نگرانی و توجه گسترده نهادهای بهداشتی جهانی شده است. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، این شیوع تاکنون چندین مورد ابتلا و چند مورد مرگ را به همراه داشته است. بااینحال، کارشناسان تأکید میکنند این بیماری نادر است و خطر آن برای عموم مردم پایین ارزیابی میشود.