۳۲ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛

تقابل مدافع ایرانی با ستارگان برزیل/ ورزشگاه جام جهانی میزبان اسطوره‌ها

مدافع راست تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در دیداری نمادین مقابل ستارگان سابق فوتبال برزیل قرار گرفت.
استیون بیت‌آشور بازیکن دو ملیتی ایرانی-آمریکایی که پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به تیم ملی اضافه شد و در این تورنمنت در سمت راست خط دفاعی ایران به میدان رفت، حالا در میانسالی با رونالدینیو و سایر ستارگان برزیل تقابل کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کانادا به همراه مکزیک و ایالات متحده آمریکا میزبان بیست‌وسومین دوره جام جهانی است که سوت آغاز این تورنمنت ۳۲ روز دیگر به صدا در می‌آید. از همین رو، پیش از آغاز رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ هم سرگرمی‌ها و رقابت‌های داغ فوتبالی در این سه کشور جریان دارد که در یکی از این رویدادها شاهد حضور مدافع سابق تیم ملی مقابل ستارگان برزیل بودیم.

استیون (مهرداد) بیت‌آشور، بازیکن فوتبال دو ملیتی ایرانی-آمریکایی بود که پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل از سوی کارلوس کی‌روش به تیم ملی اضافه شد و حالا در میانسالی و بازنشستگی به سر می‌برد. جمعه شب دیداری میان اسطوره‌های فوتبال تورنتو و برزیل برگزار شد که بیت‌آشور نیز در تیم تورنتو به میدان رفت و در مقابل ستاره‌هایی چون رونالدینیو، آدریانو، سانتوس، کوارشما و... به میدان رفت.

این دیدار در استادیوم «BMO Field» برگزار شد که محمد کرمعلی، عکاس ایرانی نیز در استادیوم حضور داشت و تصاویری را از این دیدار ثبت کرد. در ادامه تصاویری از تقابل ستاره‌های برزیل و تورنتو را مشاهده می‌کنید که استیون بیت‌آشور، مدافع راست سابق تیم ملی هم در این تصاویر حضور دارد:

