روایت فرید زکریا از سرنوشت محاصره دریایی ایران

فرید زکریا تحلیلگر و مجری CNN گفت: «دولت آمریکا در پی یافتن راهی برای خروج از این بحران است و ایران نیز این مسئله را به‌خوبی درک کرده؛ آمریکا در عمل نوعی بن‌بست شکل گرفته بود ایران تنگه هرمز را بسته بود و در واکنش، ترامپ تلاش کرد با اعلام نوعی محاصره متقابل، عبور همه کشتی‌ها حتی کشتی‌های ایرانی را متوقف کند تا از طریق فشار اقتصادی شدید، تهران را وادار به امتیازدهی در مذاکرات کند. این طرح نتیجه‌ای نداشت. پس از آن، ترامپ کوشید با چیزی که عملیات آزادی نامیده می‌شد، این محاصره را بشکند، اما ایران به آن واکنش نشان داد و این تلاش نیز ناکام ماند. هدف ایران الزاماً نابود کردن کشتی‌ها نیست؛ بلکه کافی است شرایط را به اندازه‌ای ناامن کند که شرکت‌های بیمه حاضر به پوشش نفتکش‌ها نباشند.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.