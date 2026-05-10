صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تقابل احتمالی ایران با کره و عربستان

تیم ملی فوتبال ایران برای شکستن طلسم قهرمانی در جام ملت‌های آسیا باید از سد دو قهرمان پیشین قاره کهن بگذرد.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۸۴
| |
18642 بازدید
|
۱

تقابل احتمالی ایران با کره و عربستان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷ در کشور عربستان برگزار شد و تیم ملی کشورمان در گروه C به مصاف تیم‌های ملی سوریه، قرقیزستان و چین خواهد رفت.

با توجه به عملکرد تیم‌های این گروه در ادوار گذشته جام ملت‌های آسیا و نیز سال‌های اخیر، می‌توان شانس بسیار بالایی برای صدرنشینی شاگردان امیر قلعه‌نویی در این گروه قائل بود. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، تیم کشورمان در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل تیم سوم یکی از گروه‌های B، A یا F صف‌آرایی خواهد کرد.

اگر رتبه‌بندی تیم‌ها در رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) را در نظر بگیریم، تیم‌های عمان از گروه A، بحرین از گروه B و تایلند از گروه F به احتمال زیاد در جایگاه سوم گروه‌های خود جای می‌گیرند و یکی از آنها، در یک‌هشتم نهایی با تیم ملی ایران روبه‌رو خواهند شد.

کار دشوارتر ایران، اما از یک‌چهارم نهایی آغاز می‌شود. تیم ملی در این مرحله مقابل برنده دیدار صدرنشین گروه E و تیم دوم گروه D به میدان می‌رود. حضور کره جنوبی در گروه E سبب شده تا «جنگجویان تائگوک» از بخت بالایی برای تقابل با ایران برخوردار باشند و احتمالاً با غلبه بر عراق در یک‌چهارم نهایی، به ملی‌پوشان کشورمان می‌رسند.

اگر ایران بتواند از پس این مرحله هم بربیاید، در نیمه‌نهایی به مصاف یکی از تیم‌های صدرنشین گروه A، تیم دوم گروه B، تیم دوم گروه F یا یکی از تیم‌های سوم گروه‌های D، C و E خواهد رفت. انتظار می‌رود عربستان از گروه A و قطر از گروه F بخت بیشتری برای تقابل در یک‌چهارم نهایی داشته باشند و عربستان در نیمه‌نهایی با ایران بازی کند.

در صورتی که همه تیم‌های مطرح با صدرنشینی راهی دور حذفی شوند، تیم‌های ملی استرالیا، ژاپن و ازبکستان در جدول صعود به فینال در سمت مقابل ایران خواهند بود. تیم ملی کشورمان نیز احتمالاً برای فینالیست شدن باید از سد کره جنوبی و سپس عربستان بگذرد.

جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ در کشور عربستان برگزار خواهد شد. برنامه دیدار‌های ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:

۱۹ دی

ایران - چین، ورزشگاه المملکه (کینگدام آره‌نا) ریاض

۲۳ دی

ایران - قرقیزستان، ورزشگاه الشباب ریاض

۲۸ دی

ایران - سوریه، ورزشگاه ملک عبدالله ریاض

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قرعه کشی جام ملت های آسیا فیفا ایران عربستان
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ورود بیش از ۲۶ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
جام ملت‌های آسیا ۲۰۳۱ و ۲۰۳۵ به تعویق افتاد
سردار شکارچی: ایران ابتکار عمل را در دست دارد
ساعت واقعیت برای اوکراین به صدا درآمد!
تهدید جدید آمریکا علیه متحد اروپایی
ارتش: آتش‌بس دشمن اعتراف به شکست است!
هشدار: در برابر توطئه‌های امارات کوتاه نیایید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
7
پاسخ
کره رو میشه برد. نیمه نهایی. عربستان هم ممکنه بالا نیاد. اگرم بیاد مسایل حاشیه ای مهمتر از خود بازیه اگر کنترل بشه میشه فینال رفت
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005krY
tabnak.ir/005krY