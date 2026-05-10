تقابل احتمالی ایران با کره و عربستان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مراسم قرعهکشی رقابتهای جام ملتهای فوتبال آسیا ۲۰۲۷ در کشور عربستان برگزار شد و تیم ملی کشورمان در گروه C به مصاف تیمهای ملی سوریه، قرقیزستان و چین خواهد رفت.
با توجه به عملکرد تیمهای این گروه در ادوار گذشته جام ملتهای آسیا و نیز سالهای اخیر، میتوان شانس بسیار بالایی برای صدرنشینی شاگردان امیر قلعهنویی در این گروه قائل بود. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، تیم کشورمان در مرحله یکهشتم نهایی مقابل تیم سوم یکی از گروههای B، A یا F صفآرایی خواهد کرد.
اگر رتبهبندی تیمها در ردهبندی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) را در نظر بگیریم، تیمهای عمان از گروه A، بحرین از گروه B و تایلند از گروه F به احتمال زیاد در جایگاه سوم گروههای خود جای میگیرند و یکی از آنها، در یکهشتم نهایی با تیم ملی ایران روبهرو خواهند شد.
کار دشوارتر ایران، اما از یکچهارم نهایی آغاز میشود. تیم ملی در این مرحله مقابل برنده دیدار صدرنشین گروه E و تیم دوم گروه D به میدان میرود. حضور کره جنوبی در گروه E سبب شده تا «جنگجویان تائگوک» از بخت بالایی برای تقابل با ایران برخوردار باشند و احتمالاً با غلبه بر عراق در یکچهارم نهایی، به ملیپوشان کشورمان میرسند.
اگر ایران بتواند از پس این مرحله هم بربیاید، در نیمهنهایی به مصاف یکی از تیمهای صدرنشین گروه A، تیم دوم گروه B، تیم دوم گروه F یا یکی از تیمهای سوم گروههای D، C و E خواهد رفت. انتظار میرود عربستان از گروه A و قطر از گروه F بخت بیشتری برای تقابل در یکچهارم نهایی داشته باشند و عربستان در نیمهنهایی با ایران بازی کند.
در صورتی که همه تیمهای مطرح با صدرنشینی راهی دور حذفی شوند، تیمهای ملی استرالیا، ژاپن و ازبکستان در جدول صعود به فینال در سمت مقابل ایران خواهند بود. تیم ملی کشورمان نیز احتمالاً برای فینالیست شدن باید از سد کره جنوبی و سپس عربستان بگذرد.
جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ در کشور عربستان برگزار خواهد شد. برنامه دیدارهای ایران در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:
۱۹ دی
ایران - چین، ورزشگاه المملکه (کینگدام آرهنا) ریاض
۲۳ دی
ایران - قرقیزستان، ورزشگاه الشباب ریاض
۲۸ دی
ایران - سوریه، ورزشگاه ملک عبدالله ریاض