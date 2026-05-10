پوریا زراعتی مجری بی‌ادب اینترنشنال ابزار عملیات روانی رژیم اسرائیل در برنامه‌های تازه‌اش در حال آماده سازی فضای ذهنی طیف خاکستری و آنهایی که در ایران نسبت به این عناصر گارد بسته ندارند، درباره بمباران زیرساخت‌های ایران است. این مجری با برشمردن تک تک زیرساخت‌های ایران که قاعدتاً مردم مصرف می‌کنند، می‌گوید هدف زدن زیرساخت‌ها مردم ایران نیستند و آمریکا و اسرائیل با مردم ایران مشکلی ندارند!