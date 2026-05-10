تجویز برخی داروها توجیه علمی ندارد

وزیر بهداشت، با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: تجویز برخی داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها و سرُم برای بعضی بیماری ها، توجیه علمی ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا ظفرقندی، در سومین نشست ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، با تقدیر از همکاری‌های بین بخشی در مسیر تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: راهکار بهبود وضعیت کنونی، توجه به سه مسئولیت حرفه‌ای، انسانی و ملی است.

وی افزود: از نظر مسئولیت انسانی باید در نظر داشته باشیم همه تلاش خود را به کار گیریم که مردم دچار مشکل نشوند. همه مسئولان در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت باید تلاش کنند از هر مسیر ممکن، نیازمندی‌های مردم در حوزه‌هایی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی تامین شود.

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور، بر لزوم همکاری همه نهاد‌های حاکمیتی برای تامین سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت: در این مسیر همکاری جامعه پزشکی نیز ضروری است چراکه تجویز برخی دارو‌ها به ویژه آنتی بیوتیک‌ها و سرُم برای برخی بیماری ها، توجیه علمی ندارد و باید با همکاری انجمن‌های علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی برگردد.

ظفرقندی یادآور شد: برای نظارت در موضوع ایجاد تقاضای القایی در حوزه دارو که در بسیاری از کشور‌های دنیا، وجود دارد که همکاری انجمن‌های علمی گروه پزشکی، ضروری است.