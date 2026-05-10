صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تجویز برخی داروها توجیه علمی ندارد

وزیر بهداشت، با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: تجویز برخی داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها و سرُم برای بعضی بیماری ها، توجیه علمی ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۸۰
| |
6539 بازدید
|
۲
تجویز برخی داروها توجیه علمی ندارد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا ظفرقندی، در سومین نشست ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، با تقدیر از همکاری‌های بین بخشی در مسیر تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: راهکار بهبود وضعیت کنونی، توجه به سه مسئولیت حرفه‌ای، انسانی و ملی است.

وی افزود: از نظر مسئولیت انسانی باید در نظر داشته باشیم همه تلاش خود را به کار گیریم که مردم دچار مشکل نشوند. همه مسئولان در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت باید تلاش کنند از هر مسیر ممکن، نیازمندی‌های مردم در حوزه‌هایی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی تامین شود.

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور، بر لزوم همکاری همه نهاد‌های حاکمیتی برای تامین سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت: در این مسیر همکاری جامعه پزشکی نیز ضروری است چراکه تجویز برخی دارو‌ها به ویژه آنتی بیوتیک‌ها و سرُم برای برخی بیماری ها، توجیه علمی ندارد و باید با همکاری انجمن‌های علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی برگردد.

ظفرقندی یادآور شد: برای نظارت در موضوع ایجاد تقاضای القایی در حوزه دارو که در بسیاری از کشور‌های دنیا، وجود دارد که همکاری انجمن‌های علمی گروه پزشکی، ضروری است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تجویز دارو ظفرقندی وزیر بهداشت آنتی بیوتیک
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام وزیر بهداشت به تیم ملی سلامت
نقض حقوق کودکان : ۲۱۰شهید و نابودی ۳۰۰مرکزدرمانی
هشدار وزیر بهداشت درباره آثار جنگ/ مردم دچار مشکلات جدی روحی و روانی شده‌اند
پرونده ناگشوده از جنایت بزرگ ترامپ و نتانیاهو در ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
5
پاسخ
یه درمانگاه نزدیک ماست. هر کی پاشو میذاره داخلش براش سرم تجویز میکنن. یه کاسبی درست کردن که مردم بینوا رو تیغ بزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
6
1
پاسخ
نود درصد داروهاتون بی مورد و مضره . طب مثلا غربی مثلا مدرن. صد رحمت به طب سنتی و سوزنی و هندی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005krU
tabnak.ir/005krU