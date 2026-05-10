نیروی انتظامی چند وی پی ان فروش که این مدت به مردم وی پی ان را با گران فروشی می‌فروختند، دستگیر کرده است. این اشخاص به درآمد میلیاردی‌شان از فروش وی پی ان در ایام جنگ رمضان و قطعی اینترنت اعتراف کرده‌اند و البته می‌گویند فکر می‌کردند کارشان قانونی است!