تعداد بازدید : 1355
کد خبر:۱۳۷۱۷۷۷
نبض خبر

اعتراف وی پی ان فروش‌ها با درآمد میلیاردی!

نیروی انتظامی چند وی پی ان فروش که این مدت به مردم وی پی ان را با گران فروشی می‌فروختند، دستگیر کرده است. این اشخاص به درآمد میلیاردی‌شان از فروش وی پی ان در ایام جنگ رمضان و قطعی اینترنت اعتراف کرده‌اند و البته می‌گویند فکر می‌کردند کارشان قانونی است!
برچسب‌ها:
نبض خبر وی پی ان فیلترشکن بازداشت ویدیو قطع اینترنت فیلم اینترنت ملی جنگ رمضان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
29
پاسخ
همواره کمک شایانی به ایجاد شغل های کاذب دارید دست مریزاد باید گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
20
4
پاسخ
بی زحمت کل درامدشونو مصادره کنید فکر کنم قانونیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
وطن که نفروختن تا اموالشون مصادره بشه،وی پی ان فروختند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
تقصیر این فلک زده ها چیه خب بستر براشون فراهم کردن دیگه
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
0
5
پاسخ
خود شرکت دولتی همراه اول با مجوز دولت داره چیزی که حق مردمه رو به عنوان اینترنت پرو بهشون دوبله سوبله می فروشه انتظار دارید وی پی ان فروش رحم کنه
