چه تعداد دانشجو در جنگ اخیر به شهادت رسیدند؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ پس از آن و در جریان ترور‌های رژیم صهیونیستی که با هدف حذف دانشمندان ایرانی انجام شده بود نیز برخی از استادان و پژوهشگران به شهادت رسیدند. در میان شهدای مدافع حرم و دیگر شهدای این سال‌ها نیز می‌توان دانشجویان را پیدا کرد. در سال‌های ابتدای انقلاب، ایران ۳۶میلیونی حدود ۱۷۰هزار دانشجو داشت، اما امروز نزدیک به ۳میلیون دانشجو و بیش از ۱۸میلیون فارغ‌التحصیل دارد و همچنان شهدای دانشجو بخشی از فهرست شهدای جنگ‌های تحمیلی ایران را تشکیل می‌دهند. در جنگ تحمیلی سوم و تاکنون که در آتش‌بس به سر می‌بریم نیز استادان، دانشجویان و کارکنانی از خانواده وزارت علوم به جمع شهدا پیوسته‌اند.

شهدای خط مقدم

در دفاع‌مقدس شوروشوق حضور در جبهه‌ها جوانان را به‌سوی خود می‌خواند. ستاد‌های ثبت‌نام برای اعزام به جبهه در دانشگاه‌ها هم فعال بودند و اینجا بود که نسلی از دانشجویان روانه صحنه نبرد شدند.

۳هزار و ۹۷ دانشجو در جمع شهدای دفاع‌مقدس حضور دارند.

۷۸۰ نفر از این شهدا دانشجوی دانشسرا‌ها و مراکز تربیت معلم بودند.

۱۳۲ شهید در مراکز فنی، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی تحصیل می‌کردند.

۱۹۷ شهید در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم‌پزشکی تهران تحصیل می‌کردند و پس از آن دانشگاه تبریز با ۱۱۶نفر بیشترین شهید را دارد.

۷۵ نفر در واحد‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کردند. دانشگاه آزاد در سال۱۳۶۱ و پس از آزادسازی خرمشهر تاسیس شد.

دانشجویان دانشکده‌های خارج از کشور

۲۲ دانشجوی شهید دوران دفاع‌مقدس مشغول تحصیل در دانشگاه‌های آلمان، انگلستان، آمریکا، ژاپن، ایتالیا و کانادا بودند. آنها در رشته‌های مهندسی تأسیسات، مهندسی مخابرات، زیست‌شناسی، مهندسی سیستم آنالیز، زبان انگلیسی، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی الکترونیک، پزشکی، مهندسی پتروشیمی، دندانپزشکی، جامعه‌شناسی و مهندسی کشاورزی پذیرفته شده بودند، اما پس از شروع جنگ به ایران برگشتند.

رتبه‌های تک‌رقمی

در میان دانشجویان شهید رتبه‌های برتر کنکور هم حضور داشتند.

محسن حاجی‌بابا رتبه۴ در کنکور پزشکی۱۳۵۸ (انصراف از تحصیل)

محسن وزوایی رتبه۱ کنکور سراسری۱۳۵۵، دانشجوی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

محمود شهبازی دستجردی رتبه۱۷ کنکور سراسری۱۳۵۶، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

احمدرضا احدی رتبه۱ کنکور سراسری۱۳۶۴، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

محمدحسین اوحدی رتبه۳ کنکور سراسری۱۳۵۷، دانشجوی مهندسی ساختمان دانشگاه تهران

مهران بلورچی رتبه۵ کنکور سراسری۱۳۶۳، دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه تهران

جنگ تحمیلی دوم

حمله به دانشمندان

براساس آمار رسمی اعلام‌شده در تجاوز‌های رژیم صهیونیستی از ۲۳خرداد تا ۳تیر سال گذشته ۶۲۷ایرانی شهید و ۴هزار و ۸۷۰نفر زخمی شده‌اند. رژیم صهیونیستی در این جنگ مستقیما دانشمندان ایران را هدف قرار داد و بسیاری از نخبه‌های انرژی هسته‌ای را به شهادت رساند تا دانش هسته‌ای ایران را نابود کند. تعداد زیادی از شهدای جامعه علمی ایران در نخستین روز‌های این جنگ به شهادت رسیدند.

۲۰ استاد دانشگاه

۸۶ دانشجو

جنگ تحمیلی سوم

تخریب دانشگاه‌ها

در جنگ تحمیلی سوم که از ۹اسفند شروع شد، برخی دانشگاه‌ها به‌صورت حضوری کار خود را شروع کرده بودند و برخی به‌دلیل اتفاقات دی‌ماه و تعطیلات مربوط به امتحانات بهمن‌ماه همچنان غیرحضوری بودند. بااین‌حال تعداد دانشجویان و استادان شهید قابل توجه است.

۱۸۰ دانشجو شهید شده‌اند

۱۸ دانشجوی زن

۱۲ استاد هیأت‌علمی و حق‌التدریس دانشگاه

۵ کارمند دانشگاهی

۳۰ ساختمان و مرکز دانشگاهی تخریب شد.

بزرگانی از میان شهدا استاد دانشگاه بودند

تعداد شهدای جنگ تحمیلی سوم به بیش از ۳۵۰۰نفر می‌رسد که مراحل تشخیص هویت و جمع‌آوری اطلاعات درباره تعدادی از آنها هنوز انجام نگرفته است. رشید جعفرپور، رئیس بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌و‌گو با همشهری می‌گوید که آمار ارائه‌شده درباره شهدای دانشجو از همه مراکز آموزش عالی کشور دریافت شده است.

ممکن است تعداد شهدای دانشجو افزایش پیدا کند؟

مجموع آماری که از واحد‌های مختلف دانشگاهی دولتی، آزاد و علوم‌پزشکی به ما داده‌اند، تاکنون رقم ۱۸۰نفر را نشان می‌دهد و به‌نظر می‌آید در همین تعداد باشد.

اختصاص سهمیه کنکور به خانواده شهدای جنگ سوم تحمیلی با موافقت کدام دستگاه‌ها انجام می‌گیرد؟

سهمیه با نظر وزارت علوم اختصاص پیدا می‌کند. وقتی بنیاد شهید پرونده این شهدا را تأیید کند و برای وزارت علوم بفرستد این وزارتخانه سهمیه متناسب را درنظر خواهد گرفت.

در میان شخصیت‌های سرشناس چه افرادی از جامعه دانشگاهی کشور حضور داشتند؟

برخی از چهره‌ها مانند دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس شورای روابط خارجی کشور در گروه استادان دانشگاهی بودند و در دانشگاه‌ها تدریس می‌کردند یا سابقه تدریس داشتند. این شهدای گرانقدر به‌دلیل وجه سیاسی خود مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به‌دلیل سابقه تدریس جزو خانواده وزارت علوم نیز هستند.