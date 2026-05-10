نبض خبر
چراغ سبز پوتین برای انتقال اورانیوم ایران به روسیه!
در حالی که مسئولین تاکید دارد در صورت توافق ایران و آمریکا اورانیوم غنی شده از ایران خارج نمیشود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای انتقال این اورانیوم به روسیه به عنوان کشور ثالث اعلام آمادگی کرده است. پوتین تاکید کرده در سال 2015 نیز این اتفاق افتاده و اورانیوم ایران به روسیه منتقل شده و این را نشانه اعتماد ایران به روسیه دانسته است. پوتین تاکید کرده آمریکا پس از موافقت اولیه با این مسیر در مذاکرات ایران و آمریکا موضع سخت تری گرفته که اشاره به اصرار ترامپ مبنی بر انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکاست. بخشی از مواضع پوتین را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
روسیه بیشترین بمب اتمی رو تو دنیا داره و مجهز به هواپیما های رادار گریزه تا جایی که چین هم از روی ساخته هاش تقلید میکنه
یه جوری نوشتید چراغ سبز که گویا ایران پشت چهار راه ایستاده تا روسیه اجازه بده ایران اورانیوم بهش تحویل بده
روسیه مگر طرف جنگ ما است که اورانیوم را تحویلش بدهیم. پوتین چقدر وقیح است.
اورانیوم به هیچ وجه نباید از ایران خارج بشه، به هر قیمتی
اگر این تفاق بیفتد و اورانیوم خارج بشه ، خیانت به ایران و ایرانی است.
