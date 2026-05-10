کد خبر:۱۳۷۱۷۷۳
نبض خبر

چراغ سبز پوتین برای انتقال اورانیوم ایران به روسیه!

در حالی که مسئولین تاکید دارد در صورت توافق ایران و آمریکا اورانیوم غنی شده از ایران خارج نمی‌شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای انتقال این اورانیوم به روسیه به عنوان کشور ثالث اعلام آمادگی کرده است. پوتین تاکید کرده در سال 2015 نیز این اتفاق افتاده و اورانیوم ایران به روسیه منتقل شده و این را نشانه اعتماد ایران به روسیه دانسته است. پوتین تاکید کرده آمریکا پس از موافقت اولیه با این مسیر در مذاکرات ایران و آمریکا موضع سخت تری گرفته که اشاره به اصرار ترامپ مبنی بر انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکاست. بخشی از مواضع پوتین را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر ولادیمیر پوتین اورانیوم غنی شده اورانیوم 60 درصد مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات هسته ای ویدیو انتقال اورانیوم
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
8
30
پاسخ
روسیه بیشترین بمب اتمی رو تو دنیا داره و مجهز به هواپیما های رادار گریزه تا جایی که چین هم از روی ساخته هاش تقلید میکنه
amir
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
12
52
پاسخ
ایران نباشه دیگه چه فرقی میکنه کجا باشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
7
47
پاسخ
یه جوری نوشتید چراغ سبز که گویا ایران پشت چهار راه ایستاده تا روسیه اجازه بده ایران اورانیوم بهش تحویل بده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
44
پاسخ
روسیه بد و خائن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
43
پاسخ
روسیه مگر طرف جنگ ما است که اورانیوم را تحویلش بدهیم. پوتین چقدر وقیح است.
زهرا
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
14
29
پاسخ
اورانیم غنی شده هیچ جایی نخواهد رفت و در ایران می ماند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
11
28
پاسخ
اورانیوم به هیچ وجه نباید از ایران خارج بشه، به هر قیمتی
اگر این تفاق بیفتد و اورانیوم خارج بشه ، خیانت به ایران و ایرانی است.
|
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
14
29
پاسخ
اورانیوم باید در ایران بمونه. عادی‌سازی نکنید
|
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
31
پاسخ
روسیه داره از اب گل الود ماهی میگیره این وسط
یک ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
8
1
پاسخ
آقای پوتین! علی رغم احترامی که برای شما قائل هستیم؛ لطفاً دیگرچنین اظهارنظری نفرمائید؛ اورانیوم یه گرمش هم ازایران خارج نمیشودحتی اگردیدگاه شما وچین ازما برگردد؛ ماخدارا داریم وبس@!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
برو ب بخدا بگو
