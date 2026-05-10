چراغ سبز پوتین برای انتقال اورانیوم ایران به روسیه!

در حالی که مسئولین تاکید دارد در صورت توافق ایران و آمریکا اورانیوم غنی شده از ایران خارج نمی‌شود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای انتقال این اورانیوم به روسیه به عنوان کشور ثالث اعلام آمادگی کرده است. پوتین تاکید کرده در سال 2015 نیز این اتفاق افتاده و اورانیوم ایران به روسیه منتقل شده و این را نشانه اعتماد ایران به روسیه دانسته است. پوتین تاکید کرده آمریکا پس از موافقت اولیه با این مسیر در مذاکرات ایران و آمریکا موضع سخت تری گرفته که اشاره به اصرار ترامپ مبنی بر انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکاست. بخشی از مواضع پوتین را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.