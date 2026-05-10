پنلهای خورشیدی تهران در جنگ آسیب دید
محمد صابر باغخانیپور در گفتوگو با ایسنا افزود: به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیش از ۱۰۰ کیلووات از پنلهای خورشیدی پایتخت آسیب دید. آنها را جمعآوری کردیم و در حال اجرای مجدد این پنلها هستیم.
وی افزود: بیشترین خسارت به نیروگاههای خورشیدی تهران در مناطق ۷، ۱۲ و ۱۶ وارد شد. پنلهای آسیبدیده تا پایان سال با پنلهای نو جایگزین میشود.
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: شهرداری تهران از بین تمام دستگاهها که بر اساس دستور وزارت کشور باید در گسترش بهرهگیری از انرژی خورشیدی اقدام کنند، پیشروتر است و در حال حاضر بیش از ۲ مگاوات برق از این طریق را وارد شبکه برقرسانی میکند. ۱.۵ مگاوات نیز در سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
باغخانی پور در پایان تاکید کرد: توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
برنامه ملی توسعه سامانهها و زنجیره تولید برق خورشیدی فروردینماه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید. مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی شهرداری تهران نیز تا اواخر سال گذشته در سطح مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به ۲۰۷۳ کیلووات (۲ مگاوات) در ۱۰۱ نقطه رسیده بود.