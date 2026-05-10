شماری از حجاج افغان در عربستان سعودی پس از آن بازداشت شدند که گفته می‌شود در تلاش برای تخریب قبر منسوب به ابوجهل بوده‌اند. بر اساسا تصاویر منتشر شده این افراد با پرتاب سنگ و وارد کردن آسیب به محل یادشده، توجه نیروهای امنیتی عربستان را جلب کرده و سپس بازداشت شده‌اند. تاکنون مقام‌های رسمی عربستان سعودی درباره شمار دقیق بازداشت‌شدگان و سرنوشت آنان چیزی اعلام نکرده‌اند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بار دیگر بحث آگاهی زائران از قوانین و حساسیت‌های مذهبی در عربستان سعودی را مطرح کرده است. تصاویر این حمله را می‌بینید.