کد خبر:۱۳۷۱۷۶۲
نبض خبر

حمله افغانی‌ها به قبر منسوب به ابوجهل در عربستان!

شماری از حجاج افغان در عربستان سعودی پس از آن بازداشت شدند که گفته می‌شود در تلاش برای تخریب قبر منسوب به ابوجهل بوده‌اند. بر اساسا تصاویر منتشر شده این افراد با پرتاب سنگ و وارد کردن آسیب به محل یادشده، توجه نیروهای امنیتی عربستان را جلب کرده و سپس بازداشت شده‌اند. تاکنون مقام‌های رسمی عربستان سعودی درباره شمار دقیق بازداشت‌شدگان و سرنوشت آنان چیزی اعلام نکرده‌اند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بار دیگر بحث آگاهی زائران از قوانین و حساسیت‌های مذهبی در عربستان سعودی را مطرح کرده است. تصاویر این حمله را می‌بینید.
نظرات بینندگان
سعید
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ابوجهل ها!!
بهنام
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
امیدوارم روزی برسه که منطق جای تعصب را بگیره و هرکس ابوجهل درون خودشو از بین ببره و الا با حمله به قبر و شکستن آن چیزی درست نمیشه.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
حداقل آثار باستانی که هست.
مصطفی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
واقعا ابوجهل؟؟؟!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
الان جاهل کیه تو این جنع
سهراب
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
شما افغانها به تاریخ عربستان سعودی چیکار دارید؟
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
یعنی برای عربستان قبر ابوجهل اینقد مهمه ؟؟؟؟؟؟ ابو جهل یعنی پدر جهل و نادانی ؟
ناشناس
Netherlands (Kingdom of the)
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
چرا نمیرن سراغ ابوجهل های زمانه یعنی طالبان؟
