بازگشایی ۵ ایستگاه مترو تهران از صبح امروز
با اتمام عملیات فنی و عمرانی، تمامی پنج ایستگاه شرقی خط ۷ مترو تهران صبح امروز به چرخه بهرهبرداری بازگشت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: پس از انجام بخش مهمی از عملیات فنی، عمرانی و تستهای تخصصی، خدمات مسافری در ایستگاههای بسیج، آهنگ، چهلتن دولاب، شهدای هفده شهریور و میدان قیام واقع در خط ۷ مترو، از ساعت۵:۳۰ صبح امروز برقرار شد.
تسنیم نوشت: این اقدام به معنای بازگشت کامل این ایستگاهها به چرخه بهرهبرداری و از سرگیری خدمات رسانی عادی است.
این ۵ ایستگاه به خاطر آماده سازی ایستگاه تختی مدتی تعطیل بودند و خدمات در این ایستگاهها انجام نمیشد.
بر اساس این اطلاعیه، قطارهای خط ۷ از امروز با برنامهریزی صورت گرفته، در تمامی ایستگاههای یاد شده مسافران را پذیرش میکنند و خدماترسانی در این بخش از خط ۷ به حالت پیشین باز گشت.
