پیام تسلیت عراقچی به رئیس جمعیت هلال احمر
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی درگذشت مادر پیرحسین کولیوند ، در پیامی مصیبت وارده به رئیس جمعیت هلال احمر را تسلیت گفت.
به گزارش تابناک؛ متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر کولیوند
ضایعه درگذشت والده مکرمه را به جنابعالی و خانواده ارجمندتان تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای روح آن مادر بزرگوار رضوان و رحمت ابدی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه
