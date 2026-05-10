پیام تسلیت عراقچی به رئیس جمعیت هلال احمر

به گزارش تابناک؛ متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر کولیوند

ضایعه درگذشت والده مکرمه را به جنابعالی و خانواده ارجمندتان تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای روح آن مادر بزرگوار رضوان و رحمت ابدی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه