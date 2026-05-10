صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام تسلیت عراقچی به رئیس جمعیت هلال احمر

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی درگذشت مادر پیرحسین کولیوند ، در پیامی مصیبت وارده به رئیس جمعیت هلال احمر را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۶۰
| |
8150 بازدید
پیام تسلیت عراقچی به رئیس جمعیت هلال احمر

به گزارش تابناک؛ متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر کولیوند

ضایعه درگذشت والده مکرمه را به جنابعالی و خانواده ارجمندتان تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای روح آن مادر بزرگوار رضوان و رحمت ابدی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه پیام تسلیت رئیس هلال احمر حسین کولیوند
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار عراقچی با رئیس مجمع اقتصاد جهانی در نیویورک
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
روایت عراقچی از دیدار‌ با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل
تسلیت «عراقچی» به «حداد عادل»
تسلیت عراقچی درپی درگذشت پدر سیدحسن‌نصرالله
عکس: دیدار ولایتی با عراقچی
دیدار معاون عراقچی با وزیر امور خارجه کرواسی
پاسخ عراقچی به خانواده شهید امیرعبداللهیان
عراقچی ادامه‌دهنده راه ظریف نیست!/ رویکرد وزارت خارجه دولت چهاردهم چیست؟
آنچه در گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه سوریه گذشت
اولین واکنش آمریکا به اظهارات عباس عراقچی
در دیدار عراقچی و همتای اردنی چه گذشت؟
حماس قوی‌تر از گذشته به راه خود ادامه خواهد داد
عکس: حضور عراقچی در منزل شهید امیرعبداللهیان
عکس: دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور و نخست وزیر عراق
گزینه‌های ریاست جمعیت هلال احمر مشخص شدند
سرباز ولایت، وزیر دولت، پاسخگوی مجلس و حافظ منافع ملت هستم/ با دنیا تعامل خواهیم کرد/ وفاق ملی بزرگترین سرمایه سیاست خارجی
هشدار عراقچی به وزیر خارجه انگلیس
دومین حضور عراقچی در کمیسیون امنیت ملی
همدردی عراقچی با خانواده‌های داغدار حادثه معدن
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005krA
tabnak.ir/005krA