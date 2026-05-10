عکس: جلسه بررسی برنامههای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس جمهور
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور،در نشستی که به منظور تشریح برنامه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور در سالجاری برگزار شده بود، ضمن تأکید بر حفظ و تقویت روند تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی و نیز اظهار رضایت از تسویه بخش اصلی مطالبات کادر درمانی و کارخانجات دارویی، دستوراتی در راستای بهبود و ارتقای خدمات بخش سلامت و درمان صادر کرد.
