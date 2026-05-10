مترو و اتوبوس همچنان رایگان میماند؟
در زمان جنگ رمضان مترو و اتوبوس رایگان شد، نایب رئیس شورای شهر تهران امروز گفت که از فردا مترو و اتوبوس پولی میشود.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۵۷| |
10409 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز آخرین روز استفاده رایگان مردم از مترو و اتوبوس در پایتخت است.
نایب رئیس شورای شهر تهران پرویز سروری دقایقی پیش به فارس گفت که از فردا اتوبوس و مترو پولی میشود.
از 9 اسفند که جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد شهرداری تهران استفاده از حملونقل عمومی را برای مردم رایگان کرد.
امروز نایب رئیس شورای شهر تهران گفت که بر اساس مصوبه شورا امروز آخرین روز استفاده رایگان است و چون جلسه شورا هم امروز برگزار نمیشود از فردا مردم باید پول بدهند؛ البته شاید دوباره جلسه گذاشتیم و رایگان شدن مترو و اتوبوس را تمدید کردیم.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
خیلی باحال هستند!
هنوز خودشون نمی دونند می خواهند چکار کنند!
شاید جلسه گذاشتیم.
شاید رایگان بودن تمدید شد.
فردا باید پول بدید!
بالاخره چی شد؟!
اینا میخواهند شهر رو اداره کنند!
هنوز خودشون نمی دونند می خواهند چکار کنند!
شاید جلسه گذاشتیم.
شاید رایگان بودن تمدید شد.
فردا باید پول بدید!
بالاخره چی شد؟!
اینا میخواهند شهر رو اداره کنند!
در مراکز شلوغ و متراکم و پر ترافیک رایگان باشه تا تاثیرگذار باشه وگرنه در همه جا رایگان باشه فقط هدر رفت سوخت و بی ارزش شمردن حمل و نقل عمومی خواهد بود و برای بعضیها کسر شاءن میاره و دنبال همون خودروی پر مصرف خودشون خواهند رفت
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟