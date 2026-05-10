در زمان جنگ رمضان مترو و اتوبوس رایگان شد، نایب رئیس شورای شهر تهران امروز گفت که از فردا مترو و اتوبوس پولی می‌شود.

مترو و اتوبوس همچنان رایگان می‌ماند؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز آخرین روز استفاده رایگان مردم از مترو و اتوبوس در پایتخت است.

نایب رئیس شورای شهر تهران پرویز سروری دقایقی پیش به فارس گفت که از فردا اتوبوس و مترو پولی می‌شود.

از 9 اسفند که جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد شهرداری تهران استفاده از حمل‌ونقل عمومی را برای مردم رایگان کرد.

امروز نایب رئیس شورای شهر تهران گفت که بر اساس مصوبه شورا امروز آخرین روز استفاده رایگان است و چون جلسه شورا هم امروز برگزار نمی‌شود از فردا مردم باید پول بدهند؛ البته شاید دوباره جلسه گذاشتیم و رایگان شدن مترو و اتوبوس را تمدید کردیم.