صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ هولناک دختر جوان در آتش‌سوزی

کشف جسد دختر جوانی پس از اطفای شعله‌های آتش، پرونده‌ای مشکوک و پیچیده مقابل کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۵۴
| |
16957 بازدید

مرگ هولناک دختر جوان در آتش‌سوزی

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، ساعت ۲۲ پنجشنبه‌شب ۱۷ اردیبهشت‌ماه، ماموران پلیس تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان سه‌طبقه مطلع شدند. پس از حضور ماموران و خاموش کردن آتش به دست امدادگران آتش‌نشانی، صحنه دلخراشی مشاهده و عامل شروع تحقیقات جنایی شد.

تیم جنایی که همراه بازپرس رضا اعلایی و کارشناسان پزشکی قانونی در محل حاضر شدند به بررسی صحنه کشف جسد پرداختند و این در حالی بود که تحقیقات نشان داد آتش‌سوزی عمدتاً در طبقه دوم ساختمان رخ داده است. طبقه اول مربوط به باشگاه بدنسازی و فیزیوتراپی بود. طبقه دوم هم محل سکونت صاحب باشگاه بود که مرد جوانی است و بر اساس تحقیقات طبقه سوم نیز واحدی اجاره‌ای بوده است.

امدادگران آتش‌نشانی پس از خاموش کردن آتش در اتاق طبقه دوم با جسد سوخته و بی‌جان دختر ۲۷ساله‌ای مواجه شدند که بر اثر سوختگی شدید جان باخته بود. این در حالی بود که صاحب باشگاه هم که خودش دچار سوختگی شده، پشت در همان اتاق پیدا و به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) منتقل شد تا پس از بهبود درباره علت حضور دختر در خانه‌اش توضیح دهد.

در حال حاضر بررسی دقیق علت وقوع آتش‌سوزی و تعیین علت اصلی مرگ از سوی پزشکی قانونی در دستور کار قرار دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی پلیس جسد سوخته باشگاه پزشکی قانونی
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی در کارخانه روغن موتور مراغه
آتش‌سوزی در شهرک صنعتی مورچه‌خورت اصفهان
ماجرای زندگی مخفیانه مردی در زیرزمین یک خانه
آتش‌سوزی گسترده نزدیکی فرودگاه شارل دوگل
آتش‌سوزی کامیون باری در شهرری + عکس
تصاویر انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه عظیم آمریکا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kr4
tabnak.ir/005kr4