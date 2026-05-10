مرگ هولناک دختر جوان در آتشسوزی
به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، ساعت ۲۲ پنجشنبهشب ۱۷ اردیبهشتماه، ماموران پلیس تهران از وقوع آتشسوزی در یک ساختمان سهطبقه مطلع شدند. پس از حضور ماموران و خاموش کردن آتش به دست امدادگران آتشنشانی، صحنه دلخراشی مشاهده و عامل شروع تحقیقات جنایی شد.
تیم جنایی که همراه بازپرس رضا اعلایی و کارشناسان پزشکی قانونی در محل حاضر شدند به بررسی صحنه کشف جسد پرداختند و این در حالی بود که تحقیقات نشان داد آتشسوزی عمدتاً در طبقه دوم ساختمان رخ داده است. طبقه اول مربوط به باشگاه بدنسازی و فیزیوتراپی بود. طبقه دوم هم محل سکونت صاحب باشگاه بود که مرد جوانی است و بر اساس تحقیقات طبقه سوم نیز واحدی اجارهای بوده است.
امدادگران آتشنشانی پس از خاموش کردن آتش در اتاق طبقه دوم با جسد سوخته و بیجان دختر ۲۷سالهای مواجه شدند که بر اثر سوختگی شدید جان باخته بود. این در حالی بود که صاحب باشگاه هم که خودش دچار سوختگی شده، پشت در همان اتاق پیدا و به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) منتقل شد تا پس از بهبود درباره علت حضور دختر در خانهاش توضیح دهد.
در حال حاضر بررسی دقیق علت وقوع آتشسوزی و تعیین علت اصلی مرگ از سوی پزشکی قانونی در دستور کار قرار دارد.