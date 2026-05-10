هشدار عطوان: دور بعدی مذاکرات خطرناک است

تحلیلگر مشهور عرب در یادداشتی درباره دور بعدی مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و لبنان نوشت: دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است پنجشنبه و جمعه جاری در واشنگتن تحت نظارت وزارت امور خارجه ایالات متحده برگزار شود، خطرناک‌ترین دور تاکنون خواهد بود. هدف آن دستیابی به توافق صلح بین طرف‌های رسمی لبنانی و اسرائیلی نیست، بلکه ایجاد یک اتحاد نظامی است که لبنان را تحت کنترل دائمی اسرائیل قرار می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور عرب و سردبیر روزنامه مستقل رای الیوم نوشت: ما خطر حتی بزرگتری را پیش‌بینی می‌کنیم، به ویژه در مشارکت بی‌سابقه هیئت‌های نظامی از ارتش‌های لبنان و اسرائیل در این مذاکرات. هدف اعلام شده، بحث در مورد نقشه‌ها و مراحل میدانی مربوط به تمدید آتش‌بس است. با این حال، طبق گزارش دیروز رسانه رسمی اسرائیل، هدف اعلام نشده، تشکیل کارگروه‌های مشترک برای نظارت و اجرای طرحی برای خلع سلاح و برچیدن حزب‌الله، علاوه بر بحث در مورد نقشه‌ها و مراحل مربوط به ترسیم مجدد مرز بین دو طرف است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده، که حامی این مذاکرات است، آنچه را که قبلاً از طریق سخنگوی خود بیان کردیم، تأیید کرد و مدعی شد: «هدف این مذاکرات ایجاد چارچوبی برای ترتیبات صلح و امنیت پایدار، احیای حاکمیت کامل لبنان بر خاک خود، تعیین مرزها و ایجاد مسیرهای عملی برای کمک‌رسانی و بازسازی است. این صلح جامع به بازپس‌گیری کامل کنترل دولت لبنان بر خاک خود و برچیدن کامل سلاح‌های حزب‌الله بستگی دارد.»

آنچه این فرضیه - مبنی بر وجود یک طرح مشترک لبنانی-اسرائیلی برای همکاری جهت خلع سلاح حزب‌الله و از بین بردن حضور نظامی و سیاسی آن در خاک لبنان - را تقویت می‌کند، این است که هیئت نظامی اسرائیل به ریاست ژنرال «آمیخای لیونی»، رئیس بخش استراتژیک ارتش اسرائیل و معمار برنامه‌های نظامی میدانی برای از بین بردن حزب‌الله و ریشه‌کن کردن آن از عرصه لبنان - تشکیل شده است.

سفر «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان، به دمشق که شنبه انجام شد، در چارچوب این طرح آمریکایی-اسرائیلی برای خلع سلاح حزب‌الله، رهبر مقاومت اسلامی لبنان و تلاش برای بسیج ارتش سوریه برای مشارکت عملی در این طرح در کنار ارتش‌های لبنان و اسرائیل، نه صرفاً با بستن شکاف‌های مرزی لبنان و سوریه برای جلوگیری از [اقدامات نامشخص] است.

انتقال هرگونه سلاح به حزب الله - و در اینجا منظور ما نه تنها گذرگاه‌های مرزی رسمی شناخته شده، بلکه گذرگاه‌های مخفی نیز هست - یک نگرانی جدی است. نواف سلام از جمله سرسخت‌ترین حامیان پروژه حذف مقاومت اسلامی در لبنان و وارد کردن لبنان نه تنها به پیمان ابراهیم، بلکه به اتحاد کامل با دولت اشغالگر در همه زمینه‌ها در دولت لبنان است. او به دنبال اجرای طرح «ترامپ-کوشنر» برای تبدیل لبنان به ریویرای خاورمیانه است، طرحی که در نوار غزه اجرا نشد.

حملات هوایی روزانه اسرائیل در لبنان تکرار مدل مخربی است که پس از حمله «طوفان الاقصی» در هفت اکتبر ۲۰۲۳ در غزه به کار گرفته شد. رد این طرح توسط حزب‌الله و رد پایگاه ملی مردمی لبنانی آن، قوی‌ترین و مقاوم‌ترین سلاح برای تضمین شکست این طرح صهیونیستی-آمریکایی-اسرائیلی در لبنان است که هدف آن تبدیل لبنان به یک شهرک بزرگ اسرائیلی و منزوی کردن آن از بافت عربی و اسلامی خود است.

حزب‌الله نه تنها از توطئه ترور علیه رهبری خود رهایی یافته، بلکه ساختار داخلی خود را نیز سازماندهی مجدد کرده، قابلیت‌های نظامی خود را مدرن و گسترش داده و آنها را با موشک‌ها و پهپادهای پیشرفته تقویت کرده است. به فعالیت‌های مخفیانه روی آورده و رهبران نظامی و اطلاعاتی جوانی را انتخاب کرده است که از معتبرترین آکادمی‌های نظامی در کشورهای دوست مانند چین، روسیه و کره شمالی فارغ‌التحصیل شده‌اند. از همه مهم‌تر، رهبری حزب و پایگاه مردمی آن از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون تقریباً یک سال و نیم در برابر تحریکات اسرائیل و بیش از ۸۰۰۰ مورد نقض آتش‌بس مقاومت کرده‌اند و آمادگی‌های نظامی خود را برای رویارویی بزرگ فعلی تکمیل کرده و با قدرت و آمادگی کامل نظامی بازگشته‌اند.

حزب‌الله، رژیم اسرائیل را فریب داد. این نتیجه‌گیری دیرینه ما توسط «ناحوم بارنیا»، تحلیلگر ارشد سیاسی و نظامی روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، در مقاله‌ای که امروز منتشر شد، تأیید شد. برجسته‌ترین نکته او این بود که «اطلاعات اسرائیل قدرت احیا شده حزب‌الله را دست کم گرفته بود».

پهپادهای «انتحاری»، مملو از مواد منفجره، و پهپادهای رادارگریز که توسط مغزهای متفکر نظامی لبنانی مجهز به فیبر نوری توسعه یافته‌اند. این موشک جستجوگر نور به یک وحشت وجودی برای دولت اشغالگر اسرائیل و شهرک‌نشینان آن در جلیل، حیفا و تل‌آویو تبدیل شده است، زیرا بار دیگر افسانه تانک مرکاوا را در هم شکسته و سربازان اسرائیلی را مانند پرندگان از ارتفاع کم شکار کرده است. ما به مقامات لبنانی و اسرائیلی و حامی آمریکایی آنها هشدار می‌دهیم که سلاح‌های حزب‌الله برای ماندن اینجا هستند و در حال توسعه هستند و تمام توطئه‌ها برای خلع سلاح آنها شکست خواهد خورد. بازگشت آنها به میدان نبرد ادامه دارد و طولانی مدت است و هیچ پذیرش آتش‌بس دیگری جز پس از دستیابی به پیروزی کامل وجود نخواهد داشت. زمان هرگز به عقب برنمی‌گردد... و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

