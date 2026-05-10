به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که آتش‌سوزی گسترده‌ای در نزدیکی فرودگاه بین المللی شارل دوگل پاریس رخ داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های مسئول حدود ۶۰ نیروی آتش‌نشان را به محل حادثه اعزام کرده‌اند تا آتش را مهار کنند و از گسترش آن به مناطق اطراف جلوگیری شود.