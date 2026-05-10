لغو پیمان اسلو در دستورکار رژیم صهیونیستی
شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که امروز یکشنبه، کمیته وزرای امور قانونگذاری رژیم صهیونیستی، طرح قانونی لغو پیمانهای اسلو را بررسی خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این طرح توسط «لیمور سون هار-ملخ»، نماینده افراطی حزب «عوتسما یهودیت» به رهبری ایتامار بنگویر ارائه شده است. طرح مذکور خواستار لغو رسمی پیمانهای اسلو (۱۹۹۳ و ۱۹۹۵)، پروتکل الخلیل و توافقنامه رودخانه وای است.
به گفته شبکه ۱۲ اسرائیل حامیان این طرح ادعا میکنند که تشکیلات خودگردان فلسطینی تعهدات خود را نقض کرده و پیمانهای اسلو تنها به تقویت گروههای مقاومت منجر شده است. آنها هدف نهایی را پایان چارچوب حقوقی موجود برای تشکیلات خودگردان و گسترش حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری عنوان کردهاند.
کمیته مذکور امروز طرح را بررسی میکند. اگر تصویب شود، به کنست (پارلمان) برای خوانش اول ارسال خواهد شد. تصویب نهایی در کنست بعید به نظر میرسد (به دلیل پیامدهای بینالمللی سنگین)، اما خود بررسی کمیته نشانه مهمی از جهتگیری سیاسی راست افراطی کابینه نتانیاهو است.
پیمان اسلو، توافقنامه سازشی بود که در سال ۱۹۹۳ میان سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل امضا شد؛ پیمانی که در نتیجه آن، یاسر عرفات پس از دههها مبارزه، اسرائیل را به رسمیت شناخت و مقاومت مسلحانه را محکوم کرد؛ سپس تشکیلات خودگردان در کرانه باختری ایجاد شد، در ادامه رژیم تلآویو به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرد و یاسر عرفات هرگز نتوانست پا به قدس شرقی بعنوان پایتخت فلسطین بگذارد و تا آخر عمر مجبور شد در رامالله بماند؛ هرچند گفته میشود در اواخر عمرش احساس سرشکستی داشت.
توافق الخلیل (حبرون) نیز در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷ بین رژیم اسرائیل به نخستوزیری بنیامین نتانیاهو و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری یاسر عرفات امضا شد. این توافق، شهر الخلیل را به دو بخش تقسیم کرد: منطقه H1 تحت کنترل کامل فلسطینیها و منطقه H2 (شامل مرکز شهر و قبة الرحمه) تحت کنترل امنیتی اسرائیل برای حفاظت از حدود ۸۰۰ شهرکنشین یهودی. این توافق یکی از مراحل اجرای پیمان اسلو2 بود.
توافق رودخانه وای نیز در اکتبر ۱۹۹۸ در مریلند آمریکا بین بنیامین نتانیاهو و یاسر عرفات با نظارت بیل کلینتون امضا شد. اسرائیل متعهد شد حدود ۱۳ درصد از کرانه باختری را به فلسطینیها واگذار کند و تشکیلات خودگردان نیز متعهد به مبارزه جدی با گروههای مقاومت از جمله حماس شدند.
تلاش وزرای راستافراطی کابینه اسرائیل برای لغو کامل توافق اسلو در حالی است که خود نتانیاهو نیز از مخالفان سرسخت این توافق بود و زمانی که در سال ۱۹۹۶ نخستوزیر شد، اعلام کرد که اسلو را به طور رسمی لغو نمیکند، اما تا زمانی که مقاومت فلسطینی به طور کامل برچیده نشود. هرگز آن را اجرا نخواهد کرد.