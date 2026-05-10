صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لغو پیمان اسلو در دستورکار رژیم صهیونیستی

یک کمیته از وزرای رژیم اسرائیل امروز یکشنبه طرح لغو پیمان اسلو را بررسی خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۴۲
| |
7635 بازدید
لغو پیمان اسلو در دستورکار رژیم صهیونیستی

شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که امروز یکشنبه، کمیته وزرای امور قانون‌گذاری رژیم صهیونیستی، طرح قانونی لغو پیمان‌های اسلو را بررسی خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این طرح توسط «لیمور سون هار-ملخ»، نماینده افراطی حزب «عوتسما یهودیت» به رهبری ایتامار بن‌گویر ارائه شده است. طرح مذکور خواستار لغو رسمی پیمان‌های اسلو (۱۹۹۳ و ۱۹۹۵)، پروتکل الخلیل و توافقنامه رودخانه وای است.

به گفته شبکه ۱۲ اسرائیل حامیان این طرح ادعا می‌کنند که تشکیلات خودگردان فلسطینی تعهدات خود را نقض کرده و پیمان‌های اسلو تنها به تقویت گروه‌های مقاومت منجر شده است. آنها هدف نهایی را پایان چارچوب حقوقی موجود برای تشکیلات خودگردان و گسترش حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری عنوان کرده‌اند.

کمیته مذکور امروز طرح را بررسی می‌کند. اگر تصویب شود، به کنست (پارلمان) برای خوانش اول ارسال خواهد شد. تصویب نهایی در کنست بعید به نظر می‌رسد (به دلیل پیامدهای بین‌المللی سنگین)، اما خود بررسی کمیته نشانه مهمی از جهت‌گیری سیاسی راست افراطی کابینه نتانیاهو است.

پیمان اسلو، توافقنامه سازشی بود که در سال ۱۹۹۳ میان سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل امضا شد؛ پیمانی که در نتیجه آن، یاسر عرفات پس از دهه‌ها مبارزه، اسرائیل را به رسمیت شناخت و مقاومت مسلحانه را محکوم کرد؛ سپس تشکیلات خودگردان در کرانه باختری ایجاد شد، در ادامه رژیم تل‌آویو به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرد و یاسر عرفات هرگز نتوانست پا به قدس شرقی بعنوان پایتخت فلسطین بگذارد و تا آخر عمر مجبور شد در رام‌الله بماند؛ هرچند گفته می‌شود در اواخر عمرش احساس سرشکستی داشت.

توافق الخلیل (حبرون) نیز در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷ بین رژیم اسرائیل به نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری یاسر عرفات امضا شد. این توافق، شهر الخلیل را به دو بخش تقسیم کرد: منطقه H1 تحت کنترل کامل فلسطینی‌ها و منطقه H2 (شامل مرکز شهر و قبة الرحمه) تحت کنترل امنیتی اسرائیل برای حفاظت از حدود ۸۰۰ شهرک‌نشین یهودی. این توافق یکی از مراحل اجرای پیمان اسلو2 بود.

توافق رودخانه وای نیز در اکتبر ۱۹۹۸ در مریلند آمریکا بین بنیامین نتانیاهو و یاسر عرفات با نظارت بیل کلینتون امضا شد. اسرائیل متعهد شد حدود ۱۳ درصد از کرانه باختری را به فلسطینی‌ها واگذار کند و تشکیلات خودگردان نیز متعهد به مبارزه جدی با گروه‌های مقاومت از جمله حماس شدند.

تلاش وزرای راست‌افراطی کابینه اسرائیل برای لغو کامل توافق اسلو در حالی است که خود نتانیاهو نیز از مخالفان سرسخت این توافق بود و زمانی که در سال ۱۹۹۶ نخست‌وزیر شد، اعلام کرد که اسلو را به طور رسمی لغو نمی‌کند، اما تا زمانی که مقاومت فلسطینی به طور کامل برچیده نشود. هرگز آن را اجرا نخواهد کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رژیم اسرائیل رژیم صهیونیستی پیمان اسلو اسلو فلسطین
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع انفجار بزرگ در قدس اشغالی
هیچ فلسطینی‌ اعلام شکست را نخواهد پذیرفت
نیکزاد: تنگه هرمز با عملیات نظامی باز نمی‌شود
حمله پهپادی و موشکی حزب‌الله لبنان به مواضع اسرائیل
ترور بازیگران و عوامل یک سریال توسط رژیم صهیونیستی
فلسطین بزرگترین قربانی پیمان‌شکنی‌های آمریکا
تخریب ساختمان حکومتی اسرائیل در حمله موشکی ایران
حمله مسلحانه به مسجدی در پایتخت نروژ
حرف‌های مجری تلویزیون درباره اسرائیل ترکید
انفجار در وزارت خارجه امن ترین کشور جهان!
استقبال رژیم اسرائیل ازانتخاب وزیردفاع آمریکا
افشای فهرست متحدان رژیم اسرائیل در میان کشورهای اسلامی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kqs
tabnak.ir/005kqs