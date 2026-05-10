فضای مجازی دستبردار ماجرای اپستین نیست!/من پدوفیل نیستم!
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندروز پیش و در میانه جنگ تحمیلی سوم به ایران بود که ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور فعلی آمریکا پشت تریبون ظاهر شد و گفت «من با جفری اپستین رابطه نداشتم!»
بلافاصله پس از ایناعلام موضع که کسی دربارهاش سوال نکرده بود، جماعت رِند و هوشمندِ فضای مجازی در آمریکا و جهان گفتند ببینید آش چهقدر شور شده که ملانیا را به صحنه فرستادهاند! به بیان سادهتر اینگونه گفته شد که «ترامپ برای فرار از رسوایی پرونده جفری اپستین به جنگ با ایران پناه برد اما در جنگ چنان افتضاحی به بار آورد که مجبور شد برای فرار از رسوایی آن، به پرونده اپستین پناه ببرد!»
ترامپ، چند روز پیش هم در گفتگویی با یکخبرنگار گفت «من پدوفیل (آزارگر بچهها) نیستم!» و به خبرنگار و رسانههایی که دنبال حقیقت ماجرا هستند بدوبیراه گفت. البته رسانهها و فعالان فضای مجازی در ایران هم با انتشار فیلمی از لحظات پدوفیلگریاش، ایندروغش را نیز (برای کسانی که ممکن بود باور کنند) آشکار کردند.
حالا بهتازگی Five Times August خواننده و ترانهسرای ۴۲ ساله آمریکایی پستی در فضای مجازی منتشر کرده که احتمالا برای ترامپ، سوزناک و درآور است؛ او نوشته:
«پرونده اپستین آنقدر افتضاح است که دولت برای اینکه حواس شما را از آن پرت کند، یک جنگ، یک ویروس جدید و موجودات فضایی را برای شما رو کرده. هر چقدر که فکر میکنید لازم است روی این موضوع تمرکز کنید.»
انتشار چنینپستها و اعلام مواضعی نشان میدهد وجدان عمومی آمریکاییها در حال بیدارشدن است و اینروزها مانند گذشته فریب نمیخورند و سر کار گذاشته نمیشوند!
هرچه هست، ظاهرا چهرههایی مثل اینهنرمند آمریکا، بخشی از قاعده بازی ترامپ و کارفرمایانش را شناختهاند و به تناسب آن واکنش نشان میدهند.