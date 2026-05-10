صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فضای مجازی دست‌بردار ماجرای اپستین نیست!/من پدوفیل نیستم!

خواننده و ترانه‌سرای ۴۲ ساله آمریکایی پستی در فضای مجازی منتشر کرده که احتمالا برای ترامپ، سوزناک و درآور است؛ او نوشته: «پرونده اپستین آن‌قدر افتضاح است که دولت برای اینکه حواس شما را از آن پرت کند، یک جنگ، یک ویروس جدید و موجودات فضایی را برای شما رو کرده. هر چقدر که فکر می‌کنید لازم است روی این موضوع تمرکز کنید.»
کد خبر: ۱۳۷۱۶۵۴
| |
12560 بازدید
|
۶

فضای مجازی دست‌بردار ماجرای اپستین نیست!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندروز پیش و در میانه جنگ تحمیلی سوم به ایران بود که ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور فعلی آمریکا پشت تریبون ظاهر شد و گفت «من با جفری اپستین رابطه نداشتم!» 

بلافاصله پس از این‌اعلام موضع که کسی درباره‌اش سوال نکرده بود، جماعت رِند و هوشمندِ فضای مجازی در آمریکا و جهان گفتند ببینید آش چه‌قدر شور شده که ملانیا را به صحنه فرستاده‌اند! به بیان ساده‌تر این‌گونه گفته شد که «ترامپ برای فرار از رسوایی پرونده جفری اپستین به جنگ با ایران پناه برد اما در جنگ چنان افتضاحی به بار آورد که مجبور شد برای فرار از رسوایی آن، به پرونده اپستین پناه ببرد!»

ترامپ، چند روز پیش هم در گفتگویی با یک‌خبرنگار گفت «من پدوفیل (آزارگر بچه‌ها) نیستم!» و به خبرنگار و رسانه‌هایی که دنبال حقیقت ماجرا هستند بدوبیراه گفت. البته رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در ایران هم با انتشار فیلمی از لحظات پدوفیل‌گری‌اش، این‌دروغش را نیز (برای کسانی که ممکن بود باور کنند) آشکار کردند. 

حالا به‌تازگی Five Times August خواننده و ترانه‌سرای ۴۲ ساله آمریکایی پستی در فضای مجازی منتشر کرده که احتمالا برای ترامپ، سوزناک و درآور است؛ او نوشته:

«پرونده اپستین آن‌قدر افتضاح است که دولت برای اینکه حواس شما را از آن پرت کند، یک جنگ، یک ویروس جدید و موجودات فضایی را برای شما رو کرده. هر چقدر که فکر می‌کنید لازم است روی این موضوع تمرکز کنید.»

فضای مجازی دست‌بردار ماجرای اپستین نیست!

انتشار چنین‌پست‌‌ها و اعلام مواضعی نشان می‌دهد وجدان عمومی آمریکایی‌ها در حال بیدارشدن است و این‌روزها مانند گذشته فریب نمی‌خورند و سر کار گذاشته نمی‌شوند! 

هرچه هست، ظاهرا چهره‌هایی مثل این‌هنرمند آمریکا، بخشی از قاعده بازی ترامپ و کارفرمایانش را شناخته‌اند و به تناسب آن واکنش نشان می‌دهند. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جفری اپستین اپستین ترامپ رسوایی رسوایی جنسی حمله آمریکا به ایران جنگ تحمیلی سوم
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نماینده کنگره آمریکا خواستار انتشار تمام اسناد اپستین شد
قصه بامزه شوهرعمه‌ای که منتظر عمو ترامپ‌اش بود و آن‌اتفاق برایش افتاد!
وقتی فیلم‌های خاک‌برسری کار دستت می‌دهند!
هی مِستر پدوفیل! این سه‌نفرتان هم ضربه مغزی ملایم شده‌اند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
35
51
پاسخ
با ماجرای ونزوئلا استارت زدن . بعد جنگ ایران . بعد ویروس جدید و حالا انتشار اسنادی از مشاهده فرازمینی ها . و اگر ماجرای اپستین آشکار تر شد . یک جنگ دیگر با ایران .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
حالا سر و کله ی طرفدارای سس خرسی پیدا میشه و میگن شاید عمو ترامپ پدوفیلی باشه،ولی عشق ما سس خرسی پدو فیل نیست ولی زنش با مربی یوگاش،تا دلتون بخواد ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
41
64
پاسخ
معصومه نژادعلی بیا اینو بخون . اشکان خطیبی احمق کجایی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
43
36
پاسخ
رسانه‌ها و روزنامه‌های خود اسرائیل دارن هرلحظه به شکست خوردن این رژیم اعتراف میکنند اینا که دیگه رسانه‌های خودشونن نه رسانه‌های ایران! طبق اذعان این رسانه‌ها اسرائیل واقعا درحال فروپاشی است. درنتیجه ما باید جنگ با آمریکا و اسرائیل را ادامه دهیم پیروزی بزرگ نزدیک است انشاالله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
36
41
پاسخ
تو آدمی نیستی که شلوارت رو بالا نگه داشته باشی اونم تو اون جزیره! شخصیتت کاملا مشخصه. کسی که تو سایت های مستهجن میچرخیدی به بازیگرهای بدکاره پول میدادی که به کاخت بیان واقعا کثیف بوده و هستی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
18
34
پاسخ
فریدمن بازیگر آمریکایی: هی ترامپ این قدر تو جنگ ایران افتضاح کردی که برای پرت کردن حواس ها از این افتضاح بهتره اجازه بدید پرونده اپستین رو بشه
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kpS
tabnak.ir/005kpS