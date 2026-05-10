بررسی وضعیت انبارها حکایت از ذخایر مطلوب کودی دارد، اما آنچه تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است نه نایاب بودن کالا، بلکه نبرد بین سامانه‌های هوشمند و مافیای توزیع است که با وجود افزایش هزینه‌های تأمین از بازارهای جایگزین، استراتژی جدید بر این استوار شده که با شفاف‌سازی داده‌ها، سایه سنگین واسطه‌ها را از سر سفره مردم بردارد.

در حالی که تنش‌های منطقه‌ای نگرانی‌هایی را در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، پایداری زنجیره تأمین کودهای شیمیایی ایران به دلیل تنوع مبادی وارداتی و تکیه بر مرزهای زمینی، ضریب امنیت بالایی را تجربه می‌کند که دراین خصوص با حامد یزدیان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس به گفتگو نشستیم.

حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، به تشریح وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کودهای شیمیایی و راهکارهای مقابله با بازار سیاه در این حوزه پرداخت.

یزدیان با اشاره به توانمندی تولید داخل گفت: خوشبختانه ایران در بسیاری از اقلام کودی نه تنها خودکفا است، بلکه به عنوان یک صادرکننده در بازارهای جهانی حضور دارد. البته در برخی اقلام خاص همچنان نیاز به واردات داریم که این روند به دقت در حال مدیریت است.

او تأکید کرد: در حال حاضر ذخایر کودی در انبارهای مختلف کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و با بحران جدی روبرو نیستیم، هرچند که باید برای ماه‌های آینده پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

کمترین آسیب‌ پذیری نسبت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: میزان آسیب‌پذیری ما در برابر بحران‌های اخیر بسیار کمتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است؛ چرا که این کشورها در لیست مقاصد وارداتی ما نبوده‌اند و بخش عمده واردات ما از کشورهای غربی، روسیه و ترکیه و از طریق مرزهای زمینی انجام می‌شود که همین تنوع مسیر، امنیت زنجیره تأمین ما را تضمین کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نبود داده‌های متقن را یکی از چالش‌های اساسی سال‌های اخیر دانست و افزود: هدررفت منابع در بخش کود ناشی از نقص سیستم‌های اطلاعاتی بود؛ افرادی سهمیه‌های کودی را دریافت می‌کردند که اصلاً در بخش کشاورزی فعال نبودند و این کالاها سر از بازار آزاد درمی‌آورد. با ایجاد سامانه‌های هوشمند، این وضعیت بهبود یافته و امیدواریم تا ۸ ماه آینده با توسعه این سامانه‌ها در سطح کل کشور، نظارت بر توزیع به پایداری کامل برسد.

مدیریت علمی؛ کلید عبور از تنگناهای اقتصادی

یزدیان ضمن تأکید بر لزوم حاکمیت نگاه علمی در کشاورزی پساجنگ، خاطرنشان کرد: مجموعه حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا تولید دچار وقفه نشود و با وجود محدودیت‌های وارداتی و هزینه‌های گزافی که جایگزینی مبادی وارداتی به ما تحمیل کرده است، مدیریت علمی می‌تواند این فشارها را خنثی کند.

وی در پایان اطمینان خاطر داد: سختی‌ها و تنگناهایی وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دست‌کم تا پایان شهریورماه مشکل جدی در تأمین کود نخواهیم داشت و پس از آن نیز با استقرار کامل سامانه‌ها، به سمت مصرف بهینه و علمی سموم و کودهای شیمیایی حرکت خواهیم کرد.