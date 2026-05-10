صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک:

سهمیه‌ها را می‌گرفتند و در بازار آزاد می‌فروختند / سامانه‌ها مچِ «رانت‌خواران کود» را گرفت

بررسی وضعیت انبارها حکایت از ذخایر مطلوب کودی دارد، اما آنچه تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است نه نایاب بودن کالا، بلکه نبرد بین سامانه‌های هوشمند و مافیای توزیع است که با وجود افزایش هزینه‌های تأمین از بازارهای جایگزین، استراتژی جدید بر این استوار شده که با شفاف‌سازی داده‌ها، سایه سنگین واسطه‌ها را از سر سفره مردم بردارد.
کد خبر: ۱۳۷۱۶۵۰
| |
21966 بازدید
|
۱۳

سهمیه‌ها را می‌گرفتند و در بازار آزاد می‌فروختند / سامانه‌ها مچِ «رانت‌خواران کود» را گرفت

در حالی که تنش‌های منطقه‌ای نگرانی‌هایی را در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، پایداری زنجیره تأمین کودهای شیمیایی ایران به دلیل تنوع مبادی وارداتی و تکیه بر مرزهای زمینی، ضریب امنیت بالایی را تجربه می‌کند که دراین خصوص با حامد یزدیان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس به گفتگو نشستیم. 

حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، به تشریح وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کودهای شیمیایی و راهکارهای مقابله با بازار سیاه در این حوزه پرداخت. 

یزدیان با اشاره به توانمندی تولید داخل گفت: خوشبختانه ایران در بسیاری از اقلام کودی نه تنها خودکفا است، بلکه به عنوان یک صادرکننده در بازارهای جهانی حضور دارد. البته در برخی اقلام خاص همچنان نیاز به واردات داریم که این روند به دقت در حال مدیریت است.

او تأکید کرد: در حال حاضر ذخایر کودی در انبارهای مختلف کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و با بحران جدی روبرو نیستیم، هرچند که باید برای ماه‌های آینده پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

کمترین آسیب‌ پذیری نسبت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: میزان آسیب‌پذیری ما در برابر بحران‌های اخیر بسیار کمتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است؛ چرا که این کشورها در لیست مقاصد وارداتی ما نبوده‌اند و بخش عمده واردات ما از کشورهای غربی، روسیه و ترکیه و از طریق مرزهای زمینی انجام می‌شود که همین تنوع مسیر، امنیت زنجیره تأمین ما را تضمین کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نبود داده‌های متقن را یکی از چالش‌های اساسی سال‌های اخیر دانست و افزود: هدررفت منابع در بخش کود ناشی از نقص سیستم‌های اطلاعاتی بود؛ افرادی سهمیه‌های کودی را دریافت می‌کردند که اصلاً در بخش کشاورزی فعال نبودند و این کالاها سر از بازار آزاد درمی‌آورد. با ایجاد سامانه‌های هوشمند، این وضعیت بهبود یافته و امیدواریم تا ۸ ماه آینده با توسعه این سامانه‌ها در سطح کل کشور، نظارت بر توزیع به پایداری کامل برسد.

مدیریت علمی؛ کلید عبور از تنگناهای اقتصادی

یزدیان ضمن تأکید بر لزوم حاکمیت نگاه علمی در کشاورزی پساجنگ، خاطرنشان کرد: مجموعه حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا تولید دچار وقفه نشود و با وجود محدودیت‌های وارداتی و هزینه‌های گزافی که جایگزینی مبادی وارداتی به ما تحمیل کرده است، مدیریت علمی می‌تواند این فشارها را خنثی کند.

وی در پایان اطمینان خاطر داد: سختی‌ها و تنگناهایی وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دست‌کم تا پایان شهریورماه مشکل جدی در تأمین کود نخواهیم داشت و پس از آن نیز با استقرار کامل سامانه‌ها، به سمت مصرف بهینه و علمی سموم و کودهای شیمیایی حرکت خواهیم کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نهاده های کشاورزی کمیسیون کشاورزی مجلس واردات کود شیمیایی وزارت جهاد کشاورزی
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
24
پاسخ
به هیچ کدام از کشاورزها یک کیسه کود ندادند پتاسیم کیسه ای ۱۰ میلیون تومان شده هر کشاورزی سالانه ۳۰ تا ۴۰ کیسه کود لازم داره ان از قیمت گندم دوستان ایران کشاورزی اش تمام شده و با بحران روبه رو خاهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
5
39
پاسخ
اگربخاطراحتکارچندنفراعدام شونددیگردرایران کسی احتکارنمی کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
.احتکار در موقعیت جنگ کمتر از گرا دادن و جاسوسی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
25
پاسخ
این قبیل افراد وطن فروشن؛، کسانی که ارز و انواع سهمیه دولتی گرفتن و در بازار آزاد فروختن و ثروتی به هم زدند‌، به عنوان یک‌ تولید کننده تراز اول یک سنت ارز دولتی نگرفتم ، چون همینجوری کلی دردسر با ادارات داشتیم و داریم
در کشور قوانین و شرایط فسادزاست و انسان های شریف و وطن پرست و افراد زحمتکش ، دچاره درمندگی اکتسابی شدن ، چون تلاششون به ثمر نمیرسه و پیش زن و بچشون شرمنده اند
اقتصاد باید آزاد باشد و فقط برای برخی کالاهای حیاتی سوبسید تخصیص یابد ، دولت‌ها در چرخه ی باطلی گرفتار شدند که متاسفانه راه برون رفتی نداره و همچنان ارز گران میشه و خانه و رویاهای جوانان هم دست نیافتنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
34
پاسخ
آب از سرچشمه گل آلوده ، بی خودی به این و اون گیر ندید . عامل تمام معضلات اجتماعی اقتصادی از نا سالمی سیستمهای نظارتی و کنترل سیاستگذااری است . نمونه بسیار ساده و ابتدایی که سالهاست رخ میدهد دریافت پول برای ثبت نام در مدارس است ، حالا هی گیر بدید به مدیر و ناظم و کادر مدرسه ، سیستم خواسته که مدرسه خودش هزینه هاشو تامین کنه
در مورد کود و خودرو و هر موضوع دیگر همین بساط دایر است
سیستم هنوز از گیر یک معضل خارج نشده یک معضل برای خودش درست میکند ، مثلا کالا برگ ، منتظر باشید که نتیجه رفتار نادرست را در بروز گرانی و تقلب و دو باره اختلاس و احتکار ببینید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
38
پاسخ
رانت اینجا، رانت آنجا، رانت همه جا ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
15
پاسخ
نباید این کارو بکنن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
15
پاسخ
خدا شاهده به ریزترین مایحتاجات زندگی محتاج شدم.

شما رو بخدا یه کاری بکنید آقایان مسئول !!!!
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
6
پاسخ
شما لطف کنید یک گزارش میدانی از بخش کشاورزی تهیه کنید،خودتون متوجه می‌شید که کودی که به کشاورز میدن فقط یک دهم سطح زیر کشت ش.بقیه رو با هزینه گزاف و هزار خواهش و تمنا باید از دلال و واسطه تهیه کنه.
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
5
پاسخ
واقعا خسته نباشید فقط به سامانه بگویید چرا اینهمه طول کشید تا مچ اینارو باز کردی
شایسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
2
پاسخ
چ جالب کود رو بدی به افرادی که در حوزه ی کشاورزی فعالیت ندارن!!!!
بدون اینکه کارت شناسایی از طرف خواسته بشه،،،
هرچقدر فرماندهان نظامی پای کار وایسادن و جون خودشون هم پای این انقلاب دادن برعکس بعضی خون مردم رو کردن تو شیشه
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kpO
tabnak.ir/005kpO