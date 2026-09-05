نفوذ در سکوت؛ پهپادهایی که از چند لایه پدافندی عبور کردند و به عمق رسیدند

از مهم‌ترین اتفاقها شاید نه صدای انفجار، بلکه صدای نشنیده‌شده پهپادهایی بود که از چندین لایه دفاعی عبور کردند. پرنده‌هایی کوچک، کم‌هزینه، اما با اثرگذاری استراتژیک.

به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک ؛ در نخستین ساعات شب، سامانه‌های هشدار اولیه دشمن چند هدف را شناسایی کردند اما نه به‌عنوان یک تهدید جدی. سرعت پایین، ارتفاع کم، و سطح مقطع راداری محدود باعث شد این اهداف در ابتدا در اولویت رهگیری قرار نگیرند.

چند دقیقه بعد، مشخص شد که این اهداف بخشی از یک موج بزرگ‌تر هستند. پهپادها از مسیرهای غیرمتعارف وارد شده بودند نه مسیر مستقیم، بلکه با استفاده از شکاف‌های راداری و مناطق کور.

از نظر فنی، این عملیات بر سه اصل استوار است:

-پرواز در ارتفاع پایین برای کاهش شناسایی راداری،

-مسیرهای متغیر برای جلوگیری از پیش‌بینی،

-و استفاده از تعداد بالا برای ایجاد فشار بر پدافند.

ایران در جنگ اخیر اثبات کرده است که به هیچ عنوان بحث کمیتی در مقابل خود نمی بیند ، پهپادها و موشک های ایرانی ساعتی به سوی اهداف شلیک می شوند ،پنداری که مملکت ایران به جای نفت روی پهپا و موشک خوابیده باشد ، به عنوان خبرنگار و محق نظامی دقیقا نمیتوانم تخمین بزنم با توجه به موج های پی در پی در این 30 روز جنگ موشک و چند پهپاد ساخته شده است ، اما میتوانم این را به یقین اعلام کنم ، نیروی های مسلح ایران ابدا با بحث کمیت مهمات و سلاح موشکی و پهپادی مواجه نیستند .

ایرن در حالی است که در روز های گذشته قرارگاه مرکزی فرماندهی جنگ یعنی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) ستاد کل نیروهای مسلح رسما اعلام کرده است که این قرارگاه و نیروهای تحت امر آن رسما سیسات ضربه مقابل ضربه را کنار گذاشته است و سیاست و عملکرد ضربه پشت ضربه را مورد استفاده برنامه های افندی و پدافندی خود قرار داده است .

گزارش‌ها همشیه از عبور موفق تعدادی از این پهپادها و رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده حکایت دارد. این نشان می‌دهد که حتی چند لایه دفاعی نیز در برابر تهدیدات کم‌سرعت اما هوشمند، آسیب‌پذیر هستند.

نکته مهم، «زمان واکنش» است. پهپادهای کوچک، اگر دیر شناسایی شوند، عملاً زمان کافی برای رهگیری باقی نمی‌گذارند. این همان نقطه‌ای است که مزیت تکنولوژیک پدافند، با چالش مواجه می‌شود.

با این حال، این روش هم ضعف‌هایی دارد. وابستگی به شرایط محیطی، آسیب‌پذیری در برابر جنگ الکترونیک، و محدودیت در حمل محموله، از جمله چالش‌های این نوع پهپادهاست. اما به هر حال آثار ضربات مرگبار این پرنده های کوچک از اکراین تا امارات و کویت و سرزمین های اشغالی غیر قابل انکار است .

سرجنگی این پرنده ها شاید یه اندازه بمب های رها شده از جنگنده های صهیو آمریکایی نباشد ، اما کارایی آن 100|% در یک راستا است ، هیچ نیروی انسانی در خطر بلقوه قرار نمگیرد ، کل پدافند و نیروی اسکرمبل هوایی دشمن را درگیر میکند و در آخر هم مثل صاعقه روی سر دشمن فرود می آید . در حالی که یک هدف 12 هزار دلاری در حال حرکت آزادانه روی آسمان دشمن است |، آنان در لحظات اولیه حداقل 5 میلیون دلار برایش هزینه می کنند تا بتوانند " شاید " رهگیری اش کنند .