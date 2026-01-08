صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: تصویر زیبا از پوشش ابر و تقابل روز و شب روی کره زمین

تصویر زیبایی از پوشش ابر و تقابل روز و شب بر روی کره زمین
کد خبر: ۱۳۵۰۵۹۲
| |
157 بازدید

عکس: تصویر زیبا از پوشش ابر و تقابل روز و شب روی کره زمین

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کره زمین تصویر ماهواره ای پوشش ابری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: تصویر ماهواره‌ای پوشش ابر در کره زمین و ایران!
تصاویر ماهواره‌ای از ایران برفی در هفته گذشته
هم‌اکنون گسترش بارش‌ها و پوشش ابری غرب کشور
تصویر ماهواره‌ای از سامانه بارشی که بالای سر ایران است
تصویری که ناسا از بهار ایران منتشر کرد
وضعیت فعلی پوشش ابر آسمان ایران
تصویری دیدنی از مرز خطی بین شب و روز زمین
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
هدیه آیت علم الهدی به یکی از قربانیان اغتشاشات
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
اظهار نظر نماینده پیشین درباره دلار ۱۴۵ هزار تومانی
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
وزیرخارجه آمریکا: حمله نظامی فوری نیست
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۲۰۶ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
مقامات ارشد ایران تهدید به ترور شدند!  (۹۷ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۹۱ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
tabnak.ir/005fLk
tabnak.ir/005fLk