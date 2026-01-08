علی اصغر شفیعیان، مشاور رسانه‌ای دفتر پزشکیان در واکنش به خواندن موضوع تماس‌های مردم به نهاد ریاست جمهوری که عمدتاً اقتصادی است، گفت: «خواسته مردم آزادی و رفع فیلترینگ است. انقلاب سال 57 به خاطر موضوعات اقتصادی نبود!» از سوی دیگر محسن مقصودی مجری برنامه ثریا گفت: «صدای معترضین را باید زودتر از این می‌شنیدید، باید در بودجه دولت به این فکر بودید.»