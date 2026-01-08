نبض خبر
مجری صداوسیما: صدای معترضین را باید زودتر از این میشنیدید!
علی اصغر شفیعیان، مشاور رسانهای دفتر پزشکیان در واکنش به خواندن موضوع تماسهای مردم به نهاد ریاست جمهوری که عمدتاً اقتصادی است، گفت: «خواسته مردم آزادی و رفع فیلترینگ است. انقلاب سال 57 به خاطر موضوعات اقتصادی نبود!» از سوی دیگر محسن مقصودی مجری برنامه ثریا گفت: «صدای معترضین را باید زودتر از این میشنیدید، باید در بودجه دولت به این فکر بودید.»
