واکنش فرهاد مجیدی به احتمال اخراج از تیم اماراتی

سرمربی ایرانی البطائح که خطر اخراج را به شدت احساس می کند تاکید کرد که تیمش به لیگ پایین تر سقوط نمی کند و به هر تصمیمی که باشگاه بگیرد احترام می گذارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در هفته دوازدهم لیگ امارات از شباب الاهلی مدافع عنوان قهرمانی پذیرایی کرد.

البطائح در ادامه شکست های پیاپی خود با هدایت فرهاد مجیدی در این بازی هم شکست خورد.

شباب الاهلی توانست در این بازی با ۴ گل به پیروزی برسد.

این نهمین شکست البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در ۱۱ بازی فصل جاری لیگ امارات است تا این تیم با ۶ امتیاز در قعر جدول رده‌بندی و فرهاد مجیدی در آستانه اخراج قرار گیرد.

مجیدی در نشست خبری بعد از بازی گفت: بازی را بسیار بد شروع کردیم و در ۱۰ دقیقه نخست دو گل خوردیم. من به بازیکنان قبل از بازی گفته بودم که نباید برابر تیم خوب الاهلی اشتباه کنند. بدون تمرکز بازی کردیم و همین باعث شد تا شکست سنگینی را متحمل شویم. باید بگویم که بعضی از بازیکنان تمرکز لازم را نداشتند و من دلیل آنرا نمی دانم.

او درباره احتمال اخراج از تیم گفت: از هر تصمیمی که مدیریت باشگاه بگیرد استقبال می کنم.