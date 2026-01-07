بازیگر پیشکسوت: آشوب، دشمن ایران است
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، احمد نجفی، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون، در گفتوگویی صریح از ایران بهعنوان مفهومی فراتر از قومیت، لهجه و مذهب یاد میکند؛ سرزمینی که پیوندهای تاریخی و فرهنگی، مردمانش را به هم گره زده است.
او با انتقاد از دامنزدن به شکافها، نقش رسانههای خارجی، رفتارهای تحمیلی و آشوبطلبانه را در تضعیف انسجام ملی پررنگ میداند و در عین حال، بر حق اعتراض قانونی تأکید میکند.
نجفی با اشاره به فداکاری نیروهای حافظ امنیت، مدیران و مردم را به آگاهی، مسئولیتپذیری و دیدن «نیمه پُر لیوان» فرا میخواند و معتقد است حفظ ایران، مقدم بر هر اختلاف سیاسی و فردی است.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
احمد نجفی، بازیگر سینما و تلویزیون، در صحبتهای خود بارها بر هویت مشترک ایرانیان تأکید میکند. او معتقد است مردم به تاریخ، فرهنگ، سرزمین و حتی نامرادیها و خوبیهای خود دل بستهاند و اینها وجه مشترکی است که همه ایرانیها، با لهجهها و زبانهای مختلف، را به هم پیوند میدهد. «من حتی با این لحن «قوم فلان، قوم بهمان» مشکل دارم. همه ایرانیاند، با لهجههای مختلف. هر کسی که در این سرزمین زندگی میکند، ایرانی است.»
او اشاره میکند که همین تنوع زبانی و مذهبی، فرصت ایجاد ارتباط و حفظ پیوندهای اجتماعی در ایران است و نباید هیچ شرایطی آن را خدشهدار کند.
نجفی تأکید دارد که حفظ این رابطه تنها مسئولیت دولت نیست؛ بلکه آگاهی و شناخت واقعیات اجتماعی نیز نقش اساسی دارد. او با صراحت میگوید: «نمیشود به هر بهایی چیزهایی را به این ملت و مملکت تحمیل کرد.»
او همچنین به نقش برخی فارسیزبانهای خارج از کشور اشاره میکند و میگوید: «جز وطنفروشی، بیماری ذهن و نوکری چیزی ندارند. این را با صمیم قلبم میگویم.»
او نگاه انتقادی جدی به رسانههای خارجی، به ویژه بیبیسی، دارد و معتقد است که صد سال فعالیت این رسانه درباره ایران، در مسیر استعماری بوده و نتیجهای جز ایجاد شک و شبهه و تضعیف توان تشخیص خوب و بد در ملت نداشته است. او ریشه این جریان را حتی به زمان صفویه و اوج آن را در دوره قاجار میداند و میگوید: «در این دوره، گفتارها و کردارها بر اساس تحقیق، تحقیر و ناآگاهی شکل گرفته و امروز هنوز اثرش را میبینیم.»
با وجود همه این مشکلات، نجفی بر سابقه فرهنگی چند هزار ساله ایران تأکید دارد. او میگوید: «این شعار نیست. خود مردم و مدیران همین جامعه از دل همین فرهنگ آمدهاند. اما متأسفانه در جاهایی فرهنگ به اختلاس، فساد و ناکارآمدی رسیده است. هر دو طیف که با فساد و نادرستی مردم را میآزارند، برای من محکوماند.»
این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه به نقطه مشترک همه ایرانیها اشاره میکند و میگوید: «با همه مشکلات، ایرانیها با هوشمندی، دانش، اعتقاد و جنگندگی کشورشان را حفظ کردهاند. باورهایشان را نگه داشتهاند. ما مستقل از بسیاری کشورها هستیم و هیچگاه به خود نمیبالیم که بهتر از دیگرانیم.»
نجفی نسبت به اعتراضات و آشوبهای اخیر هم هشدار میدهد. او با اشاره به دوازده روز اخیر، میگوید: «آیا کافی نبود ببینیم عدهای انسان شریف، با بدن زخمی و سوخته، کنار زن و بچههای آسیبدیده، از این ملک دفاع کردند؟ آنها نمیدانستند کنار سامانههای موشکی شهید میشوند، اما ایستادند.» او از مردم میخواهد نیمه پر لیوان را هم ببینند و توجه داشته باشند به جوانانی که در سختترین شرایط و در سرمای شدید و گرمای طاقتفرسا، برای امنیت مردم ایستادهاند.
نجفی در بخش دیگری از صحبتهایش به ارتش، سپاه و بسیج اشاره میکند و میگوید: «اینها شرف کشور ما هستند. مام میهن را با هر اندیشه و باوری حفظ کردهاند. دفاعم از کلیت کشور است.»
با وجود این، او حق اعتراض مردم را به رسمیت میشناسد: «اعتراض حق مردم است و طبق قانون اساسی، اما آشوب، آتش زدن، تیراندازی و جاسوسی چیز دیگری است و نباید قاطی شوند.»
نجفی وضعیت فعلی کشور را بحرانی توصیف میکند: «نه در جنگ کامل هستیم و نه در صلح. تهدید پشت تهدید است و خطر تجزیه جدی است. مملکت از من و شما و هر فرد دیگری مهمتر است.»
او در پایان خطاب به شهروندان میگوید: «پشت نیروهای مسلحمان را با حرفهایمان خالی نکنیم. اینها برای همین جغرافیا، فرهنگ و باور جان دادهاند. اگر این خطر را نمیبینید یا نمیخواهید ببینید، خود دانید.»