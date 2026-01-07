نتانیاهو: هدف ما بازگرداندن «نقب» به اسرائیل است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به همراه یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و با حضور مقامات ارشد دستگاههای امنیتی این رژیم، از جمله بازرس کل پلیس، معاون رئیس ستاد، رئیس شاباک و همچنین مدیران تعدادی از وزارتخانهها، یک گشت میدانی در منطقه نقب غربی انجام داد.
بر اساس بیانیهای که از سوی دفتر نتانیاهو منتشر شد، این گشتزنی بر برنامه داخلی گستردهای متمرکز بود که هدف آن تقویت حاکمیت بر زمین، پیشبرد طرحهای توسعه شهرکسازی و افزایش رشد جمعیت، همراه با توسعه مناطق شغلی جدید، بهبود زیرساختهای شهری، و ارائه راه حلهایی برای نیازهای امنیتی بود.
نتانیاهو در جریان این گشتزنی گفت: ما اینجا هستیم با یک هدف، بازگرداندن نقب به اسرائیل.
او افزود که این امر شامل «شهرکسازی در مقیاس بیسابقه و ساماندهی وضعیت ساکنان بادیه نشین» است.
وی ادامه داد: اما قبل از هر چیز، صحبت از بازگرداندن قانون و نظم است.
نتانیاهو با بیان اینکه نقب از کنترل خارج شده است، گفت: ما آن را مهار خواهیم کرد، و یک عملیات مهم در حال حاضر آغاز شده است که توسط پلیس اسرائیل با همکاری سایر نیروها هدایت میشود.
وی افزود که با توجه به گسترش دهها هزار قبضه سلاح و هواپیماهای بدون سرنشین که از مرز عبور میکنند و سایر خطرات، تهدید جنایی و تهدید امنیتی در هم تنیدهاند.
نتانیاهو تأکید کرد که کابینه او پروژه داخلی را برای دستیابی به این اهداف آغاز خواهد کرد.
نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس تأکید کرد که بازگرداندن کنترل به نقب یک اولویت اصلی است.
صحرای نقب در جنوب فلسطین با مساحتی بالغ بر ۱۴ هزار کیلومتر، وسیعترین استان فلسطین محسوب میشود. از لحاظ جغرافیایی، این منطقه بخشی از شبه جزیره سینا است.
نقب که از لحاظ هندسی منطقهای مثلثی شکل است، در ضلع شرقی خود مرزهای طولانی با اردن و در ضلع غربی نیز مرزهای طولانی با مصر دارد. قاعده این مثلث که بخش شمالی صحرای نقب را تشکیل می دهد با کرانه باختری، قدس و غزه مرز مشترک دارد. نوک پیکان این مثلث نیز در جنوبیترین نقطه نقب به خلیج عقبه میرسد.
جمعیت این منطقه بالغ بر ۶۳۰ هزار نفر است که از این میان آنها ۳۱۷ هزار نفر از عربهای فلسطینی هستند و مابقی جمعیت را نیز رژیم صهیونیستی در چند دهه اخیر در این منطقه ساکن کرده است.
مرکز و بزرگترین شهر منطقه نقب، شهر بئر السبع در شمال نقب است که ۲۰۷ هزار و ۵۵۱ نفر جمعیت دارد.