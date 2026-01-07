جایزه ۶۰۰ میلیونی «جلال» را چه کسی به خانه برد؟ + عکس

به گزارش تابناک، برگزیدگان بخش‌های مختلف هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» در مراسم پایانی این رویداد که در روز چهارشنبه، ۱۷ دمی‌ماه برگزار شد، به این شرح علام شدند:

بخش نقد ادبی برگزیده و شایسته تقدیر نداشت.

بخش مستندنگاری

برگزیده:

«قاسم» نوشته مرتضی سرهنگی از انتشارات خط مقدم

داستان بلند و رمان

برگزیده

«لمس» نوشته محمدرضا کاتب از نشر نیماژ

شایسته تقدیر

«ژنرال» نوشته زهرا گودرزی از نشر چشمه

بخش داستان کوتاه

برگزیده

«گاهی به قبرها هم نگاه کن» نوشته عباس عظیمی از نشر چشمه

«من ابن بطوطه هستم» نوشته خسرو عباسی خودلان از انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین

بخش ویژه «ماه مجلس»(به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت پیامبر (ص))

رتبه اول: «قربان زرپران» امیرحسین روح‌نیا

رتبه دوم: «زمین» سارا شجاعی و «حرمت» زینب محمد قلی‌زاد

بخش ویرایش

مهدی فروتن برای ویراستاری کتاب «ژنرال»

بنا بر اعلام، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به برگزیدگان و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به شایستگان تقدیر اهدا خواهد شد.