برندگان جایزه جلال معرفی شدند

جایزه ۶۰۰ میلیونی «جلال» را چه کسی به خانه برد؟ + عکس

برگزیدگان و شایستگان تقدیر هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» معرفی شدند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۶۶
| |
713 بازدید

جایزه ۶۰۰ میلیونی «جلال» را چه کسی به خانه برد؟ + عکس

به گزارش تابناک، برگزیدگان بخش‌های مختلف هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» در  مراسم پایانی این رویداد  که در روز چهارشنبه، ۱۷ دمی‌ماه برگزار شد، به این شرح علام شدند:

بخش نقد ادبی برگزیده و شایسته تقدیر نداشت. 

بخش مستندنگاری

برگزیده:

«قاسم» نوشته مرتضی سرهنگی از انتشارات خط مقدم 

 داستان بلند و رمان

برگزیده 

«لمس» نوشته محمدرضا کاتب از نشر نیماژ

شایسته تقدیر

«ژنرال» نوشته زهرا گودرزی از نشر چشمه

بخش داستان کوتاه

برگزیده

«گاهی به قبرها هم نگاه کن» نوشته عباس عظیمی از نشر چشمه

«من ابن بطوطه هستم» نوشته خسرو عباسی خودلان از انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین

 بخش ویژه «ماه مجلس»(به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت پیامبر (ص))

رتبه اول: «قربان زرپران» امیرحسین روح‌نیا

رتبه دوم: «زمین» سارا شجاعی و «حرمت» زینب محمد قلی‌زاد

بخش ویرایش 

مهدی فروتن برای ویراستاری کتاب «ژنرال»

 بنا بر اعلام، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به برگزیدگان و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به شایستگان تقدیر اهدا خواهد شد.

جایزه ۶۰۰ میلیونی «جلال» را چه کسی به خانه برد؟ + عکس

فال امروز حافظ؛ نفس مسیحایی در راه است

فال حافظ امروز؛ خطر بزرگی از بیخ گوشتان گذشت

بلاغت و فصاحت اشعار امام علی در دعا/نگاهی به مناجات منظومه امیرالمومنین

بلاغت و فصاحت اشعار امام علی در دعا/نگاهی به مناجات منظومه امیرالمومنین

فال حافظ 12 دی 1404: امشب همان شب آرزوهاست

مژده حافظ برای امروز؛ 10 دی ماه

مژده امروز حافظ: با تعادل پیش برو

مژده حافظ برای امروز: همه چیز بهتر می‌شود

محمود دولت‌آبادی: یکایک غریب‌مرگ می‌شویم

فال حافظ برای امروز: عشقی که بی قراری می‌آورد

