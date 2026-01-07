صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عارف: دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد

محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نشست بررسی ارتقاء علم و فناوری کشور که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند، با تأکید بر اینکه حل همه مسائل از طریق دانشگاه‌ها راهبرد اصلی نظام و دولت است، گفت: اقدامات اخیر دولت در طرح‌های معیشتی، امنیت غذایی و همچنین بنزین با پشتوانه دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از نظر کارشناسی آنها بود.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۶۲
| |
942 بازدید
عارف: دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد

به گزارش تابناک، محمد رضا عارف در نشست بررسی ارتقاء علم و فناوری کشور که وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند، با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در دولت چهاردهم به خوبی به میدان آمدند و در این دولت به ظرفیت دانشگاه‌ها در پیشرفت و توسعه کشور اعتقاد داریم، گفت: رویکرد دولت وفاق ملی بر این مبناست که می‌توانیم چالش‌ها و ناترازی‌ها را با پشتوانه خوب علمی پشت سر بگذاریم و از اقدامات لحظه‌ای و مقطعی پرهیز کردیم و پذیرفتیم حاکمیت علمی و فناوری بر تصمیمات دولت چهاردهم حاکم باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای حل مشکلات و ناترازی‌ها به دانشگاه‌ها مراجعه کردیم و در بسیاری از موارد نیز دانشگاه‌ها به ویژه در شهرستان‌ها داوطلبانه برای کمک به دولت به میدان آمدند، گفت: حل همه مسائل از طریق دانشگاه‌ها راهبرد اصلی نظام و دولت چهاردهم است.

عارف تصریح کرد: هدف‌گذاری و چشم‌انداز رتبه اول علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه و همچنین جایگاه تاثیرگذار علمی در جهان به اتکای ظرفیت‌های علمی کشور دیده شده است و در کنار آن کلید واژه مرجعیت علمی شأن مردم، تمدن ایرانی - اسلامی و حاکمیت است که باید بار دیگر دستاورد‌ها و مرجعیت علمی ایران در قرون اولیه اسلام را احیا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاورد بزرگ پرتاب و فعال شدن سه ماهواره ایرانی در مدار کره زمین در روز‌های گذشته توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، تاکید کرد: مدیریت و ساخت یکی از این ماهواره‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و به دست جوانان ایرانی اقدامی ارزشمند است که با شناختی که از این توانایی‌های علمی کشور در حوزه فضایی داشتم، قبل از پرتاب ماهواره به دانشمندان ایرانی دخیل در این پروژه‌ها تبریک گفتم چرا که در کنار نتیجه پرتاب، ساخت ماهواره به دست شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی حائز اهمیت است.

عارف همچنین به برگزاری جلسات متعدد دولت با بخش‌های علمی و فناورانه و به ویژه رویکرد علمی رئیس‌جمهور برای حل همه مسائل و ناترازی‌های آب و برق اشاره و تاکید کرد: در جلسات احیای دریاچه ارومیه مطرح شد که دانشگاه‌های این منطقه و تهران برای نجات این دریاچه به صورت جدی درگیر هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر دانشگاه‌ها به جایگاه اصلی خود بازگردند، تضمین‌کننده ادامه راه آنها حتی با تغییر دولت‌ها خواهد بود.

عارف با اشاره به دستاورد‌های حوزه پزشکی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پزشکان سایر کشور‌ها در ایران مشغول به فعالیت بودند و برای ساده‌ترین بخش‌های پزشکی مجبور به بهره‌گیری از سایر کشور‌ها بودیم؛ اما امروز تبدیل به یک مدعی در حوزه پزشکی در جهان شده‌ایم و هیچ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سراغ نداریم که سرآمد جهانی نباشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت بر ظرفیت‌های علمی و فناوری داخلی حساب باز کرده است، گفت: اقدامات و طرح‌های اخیر دولت در طرح معیشتی و امنیت غذایی و همچنین بنزین با پشتوانه دانشگاه‌ها بود که خوشبختانه بازتاب خوبی در جامعه داشت و با وجود زمان‌بری اتخاذ تصمیمات، اجرای این طرح‌ها اجماع نخبگانی و بهره‌گیری از نظرات دانشگاهی را به همراه داشت. اجرای طرح بنزین پس از بررسی‌ها و هم‌فکری‌های متعدد با دانشگاهیان اجرایی شد و نتیجه آن استقبال مردم بود.

عارف با اشاره به عزم دولت در افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی گفت: جامعه دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی بیشتر از توقع دولت در بخش‌های راهبردی و دفاعی در طول چند ماه گذشته کمک کرده‌اند و اگر امروز نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که رژیم غاصب صهیونیستی جرات تکرار حمله به ایران را ندارد و در صورت ارتکاب این اشتباه، پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد، به پشتوانه اقدامات علمی چند ماه گذشته است که اساتید دانشگاهی و نخبگان علمی کشور بدون ادعا به میدان آمدند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه تولید علم و فناوری به اتکای دانشمندان جوانان ایرانی میسر است، ادامه داد: دستاورد‌های علمی مرهون تلاش جوانان ایرانی بوده که نشان دهنده ظرفیت بالای دانشمندان جوان است و تکلیف و مسئولیت دولت و نظام را بیشتر می‌کند.

عارف با تاکید بر ضرورت فراهم آوردن شرایط کار و فعالیت‌های علمی جوانان نخبه از جمله تامین ابزار کار و امکانات زندگی و معیشت، گفت: باید بتوانیم ظرف سه سال آینده عقب‌ماندگی‌ها در هدف‌گذاری رسیدن به جایگاه اول علمی منطقه را جبران کنیم و از اساتید و دانشمندان به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور انتظار داریم به دولت راهکار نشان دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات هیئت دولت مسئله‌ای مربوط به پیشرفت و توسعه دانشگاه‌ها نبود که دولت مخالفتی داشته باشد، افزود: این توجه دولت به بخش علمی کشور، فرصتی است که مسئولیت دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی را سنگین‌تر می‌کند و همچنین پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور نیز مرهون حمایت‌ها، همراهی و دلسوزی‌های مقام معظم رهبری است و رهبر معظم انقلاب در حل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها همواره کمک و یاری کردند.

عارف به اقدامات دولت از جمله امضای تفاهم‌نامه بین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت با راه و شهرسازی برای ساخت مسکن استادان اشاره کرد و گفت: دولت برای ساخت مسکن دانشجویان پزشکی و افزایش رفاه دانشجویان در حال برنامه‌ریزی و اقدام است.

در این نشست که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، درباره راهکار‌های رفع موانع توسعه همکاری‌های بین‌المللی علمی با کشور‌های جهان و همچنین افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در جمع دانشگاه‌های برتر جهان طبق هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت بحث، تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور دشمن حمله جنگ
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش بینی یک نماینده درباره حمله دوباره اسرائیل
ایران برنامه‌های متعددی در برابر حملات خارجی دارد
آیا جنگ در راه است؟!
فرمانده‌کل ارتش:هر تهدید باپاسخ کوبنده مواجه می‌شود
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
تصاویر ادعایی انهدام یک پهپاد در آسمان کرمانشاه
نتانیاهو: هدف ما بازگرداندن «نقب» به اسرائیل است
بی‌ام‌و سری ۷؛ اعتراف یک عاشق بنز به عظمت رقیبی که نمی‌شود نادیده‌اش گرفت
بیانیه وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا
ادعای انهدام یک پهپاد در آسمان کرمانشاه + عکس
عربستان اتهامی را متوجه امارات می‌کند که علیه ایران مطرح می‌شد/ اگر ابوظبی عقب نشینی نمی‌کرد، ریاض حمله نظامی می‌کرد
قتل یک زن در پی شلیک مأمور اداره مهاجرت آمریکا
کاخ‌سفید: همه گزینه‌ها درباره گرینلند روی میز است
جایزه ۶۰۰ میلیونی «جلال» را چه کسی به خانه برد؟ + عکس
سخنان فرمانده ارتش در رسانه‌های آمریکا را ببینید
دیدگاه وزیر ارشاد درباره شرایط فعلی معاونت هنری
عکس: تصویری سوزناک از شهید حقیقت به همراه فرزندش
عارف: دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
موضع رئیس مجمع نسبت به جراحی اقتصادی دولت
همدردی خوانندگان با معترضین به وضعیت دلار
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
هدیه آیت علم الهدی به یکی از قربانیان اغتشاشات
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fLG
tabnak.ir/005fLG