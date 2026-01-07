ایران برنامههای متعددی در برابر حملات خارجی دارد
به گزارش تابناک، رحمانی فضلی در واکنش به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که گفته بود ایالات متحده میتواند «بسیار سخت» به ایران ضربه بزند، تاکید کرد که ایران برنامههای متعددی تدوین کرده و در صورت حمله، اقدامات دفاعی و تهاجمی ضروری را اتخاذ خواهد کرد.
سفیر ایران در ادامه تاکید داشت که اظهارات آمریکا برخلاف اصول منشور سازمان ملل متحد است و تهدیدی علیه حاکمیت یک کشور مستقل به شمار میرود.
وی افزود اگر چنین مداخلاتی به یک رویه تبدیل شود، جامعه بینالمللی وارد وضعیتی آشفته خواهد شد که در آن هر کشوری میتواند به خود حق دخالت در امور داخلی دیگران را بدهد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: «ایران آماده است در برابر هر اقدامی که استقلال و تمامیت ارضی کشورمان را نقض کند، پاسخی قاطع بدهد.»
وی همچنین هشدار داد که ایران، ونزوئلا نبوده و خاورمیانه نیز همانند آمریکای لاتین نیست.
رحمانی فضلی افزود که ایران از نفوذی منحصربهفرد برخوردار است و شبکهای پیچیده از روابط منطقهای و بینالمللی دراختیار دارد.
به گفته وی، اگر کسی اقداماتی مشابه آنچه علیه ونزوئلا انجام شد علیه ایران انجام دهد، پیامدهای این بحران بهمراتب فراتر از کنترل تمامی طرفین ذیربط بسط پیدا خواهد کرد.
سفیر ایران در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تضمین امنیت سرمایهگذاریهای چین در ایران در پی ناآرامیهای اخیر گفت که تهران اهمیت زیادی برای روابط خود با پکن قائل است و تمامی تضمینهای لازم را برای شرکتها و بازرگانان چینی سرمایهگذار در ایران فراهم و از امنیت جانی و مالی آنها محافظت میکند.