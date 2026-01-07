مازندران لرزید
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر حوالی پایینهولار در استان مازندران را لرزاند.
به گزارش تابناک، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۱۸ و ۲۳ دقیقه و ۵۷ ثانیع عصر چهارشنبه حوالی پایینهولار در استان مازندران را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۶.۳۱ درجه عرض شمالی و ۵۳.۱۷ درجه طول شرقی به وقوع پیوسته است.
پایینهولار با فاصله ۱۳ کیلومتر، زیراب با فاصله ۲۲ کیلومتر و پلسفید با فاصله ۲۴ کیلومتر نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه بودهاند. همچنین مرکز استان مازندران، ساری، در فاصله ۲۹ کیلومتری کانون زلزله قرار دارد.
