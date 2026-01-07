صفحه خبر لوگوبالا تابناک
۴ کشته و ۲۴ زخمی در درگیری‌های حلب

منابع سوری از کشته شدن چهار نفر از غیرنظامیان و زخمی شدن ۲۴ نفر دیگر در درگیری‌های عصر امروز نیروهای دولت موقت سوریه و شبه‌نظامیان قسد در حلب خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۴۵
| |
914 بازدید
۴ کشته و ۲۴ زخمی در درگیری‌های حلب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق آمار جدید درگیری‌ها بین نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک (قسد) در حلب، چهار نفر از غیرنظامیان کشته شده و ۲۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شبکه الاخباریه سوریه به نقل از یک مقام استان حلب گزارش داد ده‌ها هزار غیرنظامی در اثر این درگیری‌ها، از محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب گریخته‌اند.

این تحولات در بحبوحه وخامت اوضاع انسانی در شمال حلب و با درخواست‌ها برای تسهیل تردد غیرنظامیان و تضمین امنیت آنها صورت می‌گیرد.

دولت موقت سوریه به ریاست احمد الشرع و قسد (تحت حمایت آمریکا) دهم مارس گذشته به توافقی برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در وزارت دفاع دمشق و تحویل موسسات و گذرگاه‌ها دست یافتند اما این توافق اجرایی نشد.

سوریه حلب درگیری دولت موقت الجولانی
