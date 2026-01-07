صفحه خبر لوگوبالا تابناک
شهادت یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه صور واقع در جنوب لبنان به شهادت یک نفر و مجروح شدن یک نفر دیگر انجامید.
شهادت یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رژیم اشغالگر قدس بار دیگر آتش بس در لبنان را نقض کرده و یک خودرو را در منطقه «جویا» شهرستان صور واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در این حمله پهپادی، یک نفر به شهادت رسید و یک نفر دیگر مجروح شده است.

رژیم صهیونیستی طی ماه‌های گذشته صدها بار آتش‌بس در لبنان را نقض کرده و مناطق مختلف در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.

رژیم صهیونیستی به بندهای توافق آتش‌بسی که ۲۷ نوامبر وارد فاز اجرایی شد، پایبند نبوده و نیروهای آن به عملیات‌های تخریب و منفجر کردن در کنار حملات هوایی تقریبا هر روزه خود علیه نقاط مختلف جنوب لبنان ادامه می‌دهند و همچنان در پنج نقطه در جنوب لبنان که برای آنها راهبردی است، مستقر هستند و از عقب‌نشینی از آنها امتناع می‌کنند.

