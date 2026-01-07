شهادت یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه صور واقع در جنوب لبنان به شهادت یک نفر و مجروح شدن یک نفر دیگر انجامید.
عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رژیم اشغالگر قدس بار دیگر آتش بس در لبنان را نقض کرده و یک خودرو را در منطقه «جویا» شهرستان صور واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در این حمله پهپادی، یک نفر به شهادت رسید و یک نفر دیگر مجروح شده است.
رژیم صهیونیستی طی ماههای گذشته صدها بار آتشبس در لبنان را نقض کرده و مناطق مختلف در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.
رژیم صهیونیستی به بندهای توافق آتشبسی که ۲۷ نوامبر وارد فاز اجرایی شد، پایبند نبوده و نیروهای آن به عملیاتهای تخریب و منفجر کردن در کنار حملات هوایی تقریبا هر روزه خود علیه نقاط مختلف جنوب لبنان ادامه میدهند و همچنان در پنج نقطه در جنوب لبنان که برای آنها راهبردی است، مستقر هستند و از عقبنشینی از آنها امتناع میکنند.
