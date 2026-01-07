صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اطلاعیه وزارت رفاه درباره جزئیات طرح جدید کالابرگ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی شامل هر فرد ایرانی ساکن در کشور فارغ از هر گونه دهک‌بندی می‌شود و آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند مشمول دریافت کالا برگ می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۴۰
| |
3165 بازدید
به گزارش تابناک، براساس این اطلاعیه تمامی مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام می‌ شود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و سایر نهادها نیست.

در اطلاعیه اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:

از هموطنان درخواست می‌شود، اخبار مربوط به طرح کالابرگ را از طریق سایت و کانال‌های رسمی اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور دنبال کنند.

هموطنان گرامی تنها پیامک‌هایی که از سرشماره v.refah ارسال می‌شود، مورد تایید است و این پیامک ها فاقد هر گونه لینک است.

راه های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها از طریق پیام رسان "بله" و درگاه و برنامه "شمیم" امکام پذیراست.

سامانه‌ها و راه‌های ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند طی اطلاعیه‌های دیگر اعلام خواهد شد.

برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل می‌شود.

برچسب ها
وزارت رفاه کالابرگ کالابرگ الکترونیکی دهک های درآمدی یارانه
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
