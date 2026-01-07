دستور پزشکیان به وزارتخانهها درباره اعتراضات مردمی
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه معترضان فرزندان ما هستند، اظهار کرد: با دستور رئیسجمهوری همه وزارتخانهها و دستگاهها متناسب با وظایف خود موظف شدهاند برای گفتوگو و پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.
به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معترضان فرزندان ما هستند و ریخته شدن هر قطره خون، دل دولت را به درد میآورد. دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمیدهد اعتراضات به نفع جریانهای خاص مصادره شود.
به دستور رئیسجمهوری همه وزارتخانهها و دستگاهها نیز متناسب با وظایف خود موظف شدهاند برای گفتوگو و پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.»
