صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور پزشکیان به وزارتخانه‌ها درباره اعتراضات مردمی 

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه معترضان فرزندان ما هستند، اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهوری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها متناسب با وظایف خود موظف شده‌اند برای گفت‌وگو و پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۳۲
| |
21623 بازدید
دستور پزشکیان به وزارتخانه‌ها درباره اعتراضات مردمی 

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معترضان فرزندان ما هستند و ریخته شدن هر قطره خون، دل دولت را به درد می‌آورد. دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود.

به دستور رئیس‌جمهوری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز متناسب با وظایف خود موظف شده‌اند برای گفت‌وگو و پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعتراضات جوانان
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سید حسن خمینی: در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم
حضرتی: رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم سخن می‌گوید 
واکنش نمایندگان ایلام به حادثه «ملکشاهی»
فیلترشکن‌ها از کار افتادند
پرتاب گازاشک‌آور در بیمارستان تکذیب شد
وظیفه دولت و حاکمان پاسخگویی به معترضان است
پزشکیان: مقصر شرایط موجود من هستم
گزارشی از وضعیت امروز بازار کرمان
تصاویر نگران‌کننده از ناآرامی‌‍‌ها در خیابان‌های ملکشاهی
تحلیل متفاوت مقام لندن نشین دولت خاتمی از اعتراضات
افشاگری پزشکیان درباره خریدن پست!
عمو پورنگ با یک استوری حرف دل همه را زد
قائم‌پناه: امروز جبهه نبرد تغییر کرده است
گزارش فارس از ناآرامی‌های امروز ملک‌شاهی
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
تصاویر ادعایی انهدام یک پهپاد در آسمان کرمانشاه
نتانیاهو: هدف ما بازگرداندن «نقب» به اسرائیل است
بی‌ام‌و سری ۷؛ اعتراف یک عاشق بنز به عظمت رقیبی که نمی‌شود نادیده‌اش گرفت
بیانیه وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا
ادعای انهدام یک پهپاد در آسمان کرمانشاه + عکس
عربستان اتهامی را متوجه امارات می‌کند که علیه ایران مطرح می‌شد/ اگر ابوظبی عقب نشینی نمی‌کرد، ریاض حمله نظامی می‌کرد
قتل یک زن در پی شلیک مأمور اداره مهاجرت آمریکا
کاخ‌سفید: همه گزینه‌ها درباره گرینلند روی میز است
جایزه ۶۰۰ میلیونی «جلال» را چه کسی به خانه برد؟ + عکس
سخنان فرمانده ارتش در رسانه‌های آمریکا را ببینید
دیدگاه وزیر ارشاد درباره شرایط فعلی معاونت هنری
عکس: تصویری سوزناک از شهید حقیقت به همراه فرزندش
عارف: دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
موضع رئیس مجمع نسبت به جراحی اقتصادی دولت
همدردی خوانندگان با معترضین به وضعیت دلار
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
هدیه آیت علم الهدی به یکی از قربانیان اغتشاشات
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fKm
tabnak.ir/005fKm