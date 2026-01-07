صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تحلیل متفاوت مقام لندن نشین دولت خاتمی از اعتراضات

عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی که سال هاست در لندن سکونت دارد در واکنش به برخی اعتراضات اخیر در کشور از رفتار نیروی انتظامی با معترضان تمجید کرد.
تحلیل متفاوت مقام لندن نشین دولت خاتمی از اعتراضات

به گزارش نیمروز، مهاجرانی در شبکه ایکس نوشت :

با نگاهی اجمالی به ٱشوب دیماه ۴۰۴ و قیاس ٱن با آشوب پاییز ۴۰۱ نشان می دهد:

۱- توانایی سازماندهی ٱشوب به ده در صد سال ۴۰۱ نرسید.

۲- شاهد نشست های سران اپوزپسیون برانداز نبودیم. نه بیانیه و نه نشست

۳- غیر از ٱمریکا و اسرائیل ، اروپا موضعی نگرفت. دفعه پیش ماکرون را یادتان هست!‏

۴- فراگیری ٱشوب در شهرهای بزرگ دیده نشد.

۵- نیروی انتظامی با تدبیر بسیار و اقتدار و هوشمندی و بیان روشن در صحنه حاضر بود. نیازی به استفاده از نیروی نظامی وجود نداشت.

۶- اطلاع رسانی در مورد عناصر اصلی ٱشوب بهتر از دوره سابق بود. تلویزیون بایست نقش اصلی را ایفا کند. روایت اول!

‏بازهم ٱمریکا و اسراییل در محاسبه خود و کلید زدن ٱشوب به عنوان زمینه براندازی یا حمله نظامی اشتباه کردند. تا پایان دی ماه تمام سرمایه گذاری شان بر باد می رود. تمام عناصر اصلی ٱشوب شناسایی و مجازات می شوند.ملت ایران در ۲۲ بهمن نشان می دهد که باز هم روسیاهی و رسوایی به زغال میماند!

اشتراک گذاری
