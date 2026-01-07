تحلیل متفاوت مقام لندن نشین دولت خاتمی از اعتراضات

به گزارش نیمروز، مهاجرانی در شبکه ایکس نوشت :

با نگاهی اجمالی به ٱشوب دیماه ۴۰۴ و قیاس ٱن با آشوب پاییز ۴۰۱ نشان می دهد:

۱- توانایی سازماندهی ٱشوب به ده در صد سال ۴۰۱ نرسید.

۲- شاهد نشست های سران اپوزپسیون برانداز نبودیم. نه بیانیه و نه نشست

۳- غیر از ٱمریکا و اسرائیل ، اروپا موضعی نگرفت. دفعه پیش ماکرون را یادتان هست!‏

۴- فراگیری ٱشوب در شهرهای بزرگ دیده نشد.

۵- نیروی انتظامی با تدبیر بسیار و اقتدار و هوشمندی و بیان روشن در صحنه حاضر بود. نیازی به استفاده از نیروی نظامی وجود نداشت.

۶- اطلاع رسانی در مورد عناصر اصلی ٱشوب بهتر از دوره سابق بود. تلویزیون بایست نقش اصلی را ایفا کند. روایت اول!

‏بازهم ٱمریکا و اسراییل در محاسبه خود و کلید زدن ٱشوب به عنوان زمینه براندازی یا حمله نظامی اشتباه کردند. تا پایان دی ماه تمام سرمایه گذاری شان بر باد می رود. تمام عناصر اصلی ٱشوب شناسایی و مجازات می شوند.ملت ایران در ۲۲ بهمن نشان می دهد که باز هم روسیاهی و رسوایی به زغال میماند!