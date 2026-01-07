تحلیل متفاوت مقام لندن نشین دولت خاتمی از اعتراضات
به گزارش نیمروز، مهاجرانی در شبکه ایکس نوشت :
با نگاهی اجمالی به ٱشوب دیماه ۴۰۴ و قیاس ٱن با آشوب پاییز ۴۰۱ نشان می دهد:
۱- توانایی سازماندهی ٱشوب به ده در صد سال ۴۰۱ نرسید.
۲- شاهد نشست های سران اپوزپسیون برانداز نبودیم. نه بیانیه و نه نشست
۳- غیر از ٱمریکا و اسرائیل ، اروپا موضعی نگرفت. دفعه پیش ماکرون را یادتان هست!
۴- فراگیری ٱشوب در شهرهای بزرگ دیده نشد.
۵- نیروی انتظامی با تدبیر بسیار و اقتدار و هوشمندی و بیان روشن در صحنه حاضر بود. نیازی به استفاده از نیروی نظامی وجود نداشت.
۶- اطلاع رسانی در مورد عناصر اصلی ٱشوب بهتر از دوره سابق بود. تلویزیون بایست نقش اصلی را ایفا کند. روایت اول!
بازهم ٱمریکا و اسراییل در محاسبه خود و کلید زدن ٱشوب به عنوان زمینه براندازی یا حمله نظامی اشتباه کردند. تا پایان دی ماه تمام سرمایه گذاری شان بر باد می رود. تمام عناصر اصلی ٱشوب شناسایی و مجازات می شوند.ملت ایران در ۲۲ بهمن نشان می دهد که باز هم روسیاهی و رسوایی به زغال میماند!