لردگان در خون؛ حمله مسلحانه به پلیس

در تیراندازی‌های آشوبگران به عوامل فراجا در لردگان ۲ نفر شهید و ۳۰ نفر زخمی شدند. 
کد خبر: ۱۳۵۰۵۲۱
| |
14920 بازدید
لردگان در خون؛ حمله مسلحانه به پلیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز جمعی از کسبه با تعطیل کردن مغازه‌های خود شروع به تجمع و سر دادن شعار در چند خیابان لردگان کردند. هسته اولیه جمعیت حدود ۳۰۰ نفر برآورد می‌شود. 

با مجتمع شدن معترضین در حوالی محله خاردون و پل شیرونی با تحرک و تحریک بعضی از افرادی که در جمع کسبه نفوذ کرده بودند فضا ملتهب و به سمت درگیری با نیروهای پلیس پیش رفت. 

در این درگیری بعضی از اغتشاشگران شروع به سنگ‌پرانی به سمت نیروهای پلیس کردند. 

در میان اغتشاشگران افرادی حضور داشتند که مسلح به انواع سلاح جنگی و شکاری بودند که ناگهان شروع به تیراندازی به سمت نیروهای پلیس نمودند. 

در تیراندازی‌های آشوبگران به عوامل فراجا در لردگان ۲ نفر شهید و ۳۰ نفر زخمی شدند. 

در جریان این درگیری‌ها اغتشاشگران به فرمانداری و چند ساختمان اداری دیگر آسیب وارد کردند.

برچسب ها
آشوبگران لردگان پلیس اغتشاشگران
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
