جشن ازدواج ستاره استقلال در مادرید+تصاویر

منیر الحدادی، وینگر مراکشی استقلال از تعطیلات نیم فصل فوتبال ایران استفاده کرد و مراسم عروسی خود را برگزار کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۱۹
| |
4645 بازدید
|
۶

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، منیر الحدادی، ستاره مراکشی استقلال که در ابتدای فصل به این تیم پیوست، در تعطیلات نیم فصل مراسم عروسی خود را برگزار کرد. همسر او ماریا مارتینس اهل اسپانیا است و این زوج یک دختر هم دارند. منیر سابقه بازی در تیم بارسلونا را در کارنامه دارد.

 

منیر الحدادی ستاره استقلال استقلال جشن عروسی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
10
پاسخ
در حالی که جوانان ایران به دلیل مشکل اقتصادی یا ازدواج نکردن یا زندگی سختی دارن این همه پول و ریخت و پاش در فوتبال ایران. این از استقلال. پرسپولیس با 52 نفر رفته اردوی تمرینی قطر. گویا فقط بی پولی سهم مردمه. تراکتور با مالک بدهکار بانکیش ضد امنیت ملی حرف میزنه کسی کاریش نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
6
پاسخ
تازه ازدواج کردن ولی یک فرزند دارن؟ چجوری میشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
3
پاسخ
یک دختر از ازدواج قبلی یا خودشون؟
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
2
پاسخ
چه عجله ای داشتند جشن ازدواج گرفتند بک باره صبر می کردند همزمان با ازدواج دخترشان جشن ازدواج می گرفتند خرج شان کمتر می شد.دنیای دیوانه ای شده است.!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
1
پاسخ
دحترش از شوهر سابقشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
1
پاسخ
عروسی بعد از بچه دارشدن ؟؟!!!
