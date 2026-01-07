جشن ازدواج ستاره استقلال در مادرید+تصاویر
منیر الحدادی، وینگر مراکشی استقلال از تعطیلات نیم فصل فوتبال ایران استفاده کرد و مراسم عروسی خود را برگزار کرد.
به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، منیر الحدادی، ستاره مراکشی استقلال که در ابتدای فصل به این تیم پیوست، در تعطیلات نیم فصل مراسم عروسی خود را برگزار کرد. همسر او ماریا مارتینس اهل اسپانیا است و این زوج یک دختر هم دارند. منیر سابقه بازی در تیم بارسلونا را در کارنامه دارد.
در حالی که جوانان ایران به دلیل مشکل اقتصادی یا ازدواج نکردن یا زندگی سختی دارن این همه پول و ریخت و پاش در فوتبال ایران. این از استقلال. پرسپولیس با 52 نفر رفته اردوی تمرینی قطر. گویا فقط بی پولی سهم مردمه. تراکتور با مالک بدهکار بانکیش ضد امنیت ملی حرف میزنه کسی کاریش نداره.
چه عجله ای داشتند جشن ازدواج گرفتند بک باره صبر می کردند همزمان با ازدواج دخترشان جشن ازدواج می گرفتند خرج شان کمتر می شد.دنیای دیوانه ای شده است.!
