جشن ازدواج ستاره استقلال در مادرید+تصاویر

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، منیر الحدادی، ستاره مراکشی استقلال که در ابتدای فصل به این تیم پیوست، در تعطیلات نیم فصل مراسم عروسی خود را برگزار کرد. همسر او ماریا مارتینس اهل اسپانیا است و این زوج یک دختر هم دارند. منیر سابقه بازی در تیم بارسلونا را در کارنامه دارد.