آشوبگران بجنورد حرمت قرآن را شکستند!
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پیش از ظهر امروز عده ای از اصناف و بازاریان در تجمعی آرام، اعتراض خود را نسبت به وضعیت گرانیها اعلام کردند و خواستار مداخله فوری دولت برای بهبود وضعیت شدند.
این تجمع ظهر امروز پایان یافت اما عده ای از آشوبگران و اغتشاشگران فرصت را غنیمت شمرده و با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه، تلاش کردند آرامش شهر را به هم بریزند.
این گروه آسوبگر ابتدا با حضور در صفوف تجمع و انحراف مسیر مطالبات، با سنگپراکنی و شکستن شیشه مسجد امام خمینی، حرمت خانه خدا را شکستند.
این عده محدود با حمله به یک فروشگاه قرآن و ادعیه در بجنورد، زخمی عمیق بر دل مردم دیندار و انقلابی این دیار گذاشتند و با به آتش کشیدن این مغازه، تمام کتابها سوخت.
شکستن شیشههای مسجد و پس از آن بیحرمتی به کتابی که برای میلیونها انسان منبع امید، آرامش و نور است، حمله به باورها، اعتقادات و حرمت مقدسات مردمی بود که قرنها با آن زندگی کردهاند.
مردم مومن بجنورد امروز داغدار هتک حرمت به قرآن هستند و بیش از هر زمان دیگری بر حفظ وحدت، احترام به مقدسات و مقابله با خشونتی که ریشه در جهل و کینه دارد، تأکید میکنند؛ چرا که قرآن و ادعیه نه ابزار نزاع، بلکه چراغ راه صلح و انسانیت هستند.