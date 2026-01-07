امتیاز نخست ایران در مصاف با کره جنوبی
تیم فوتبال امید ایران در دیدار نخست خود در رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به مصاف کره جنوبی رفت و موفق به کسب یک امتیاز شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران در اولین دیدار خود در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی عربستان در گروه C این رقابتها از ساعت ۱۵ امروز، چهارشنبه در ورزشگاه الشباب ریاض به مصاف کره جنوبی رفت که این دیدار با تساوی صفر - صفر به اتمام رسید.
در این دیدار تیم ملی زیر ۲۳ سال کشورمان با هدایت امیدرضا روانخواه و با ترکیب محمد خلیفه، مسعود محبی، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقیفرد، فرزین معاملهگری، پوریا لطیفیفر، محمدجواد حسیننژاد، مهدی گودرزی، عباس حبیبی، یادگار رستمی و رضا غندیپور به میدان رفته بود که توانست به اولین امتیاز خود در این دوره از بازیها دست پیدا کند.
امیدهای کشورمان در دو بازی پیشروی خود از ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه به مصاف ازبکستان خواهد رفت و از ساعت ۱۵ روز سهشنبه نیز به مصاف لبنان میرود.