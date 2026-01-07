صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اعتراضی که در کرمانشاه به اغتشاش منجر شد

امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه در اعتراض به تصمیمات متعدد در زمینه امتحانات تجمع کردند.
اعتراضی که در کرمانشاه به اغتشاش منجر شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی تغییر چندباره نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروهی از دانشجویان این دانشگاه امروز در محوطه دانشگاه تجمع کردند.

براساس این گزارش، هفته گذشته اطلاعیه‌ای مبنی بر غیرحضوری بودن امتحانات از سوی دانشگاه صادر شده بود؛ اما در روز‌های بعد با مداخله وزارت علوم و ابلاغ بخشنامه‌های جدید، نحوه برگزاری امتحانات چند مرتبه دستخوش تغییر شد و در نهایت تصمیم بر برگزاری حضوری امتحانات گرفته شد. این تغییرات پیاپی زمینه نارضایتی شماری از دانشجویان را فراهم کرد.

در پی این اعتراض، رئیس دانشگاه آزاد کرمانشاه با حضور در میان دانشجویان و گفت‌و‌گو با آنان، به تشریح دلایل تصمیمات اتخاذشده پرداخت و اطمینان داد که دغدغه‌های آموزشی و رفاهی دانشجویان مورد توجه قرار خواهد گرفت. به دنبال این گفت‌وگوها، فضای دانشگاه آرام شد و دانشجویان در حال ترک محوطه بودند.

اما بر اساس مشاهدات میدانی، تعدادی افراد خارج از دانشگاه در هنگام خروج دانشجویان در بیرون از محوطه دانشگاه به دانشجویان اضافه شده و تجمع کرده و با سردادن شعار‌های ساختارشکنانه تلاش کردند مسیر اعتراض دانشجویان را منحرف و به اغتشاش تبدیل کنند.

این اقدام موجب تنش کوتاه‌مدتی در مقابل دانشگاه شد، اما در حال حاضر فضای دانشگاه آرام گزارش شده و کلاس‌ها و برنامه‌های امتحانی طبق روال اعلام شده ادامه دارد.

