گزارشی از وضعیت امروز بازار کرمان

امروز جمعی از بازاریان و کسبه شهر کرمان در واکنش به برخی مشکلات اقتصادی، تجمعی را در بخش‌هایی از بازار این شهر برگزار کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این تجمع در ابتدا با هدف بیان مطالبات صنفی و اقتصادی و به‌صورت مسالمت‌آمیز شکل گرفت.

در جریان این تجمع، تلاش‌هایی برای انحراف فضای مطالبه‌گری صنفی و کشاندن آن به اغتشاشات صورت گرفت که با واکنش بازاریان و اقدام به‌موقع عوامل انتظامی، این تحرکات به سرعت کنترل و مدیریت شد.

اکثر بازاریان حاضر بر پیگیری مطالبات خود از مسیر‌های قانونی تأکید داشتند و اجازه سوءاستفاده از فضای صنفی را ندادند.

در همین حال گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که برخی از لیدر‌های به حاشیه کشیدن اعتراضات، بازداشت شدند.