امتحانات دانشگاه آزاد قم غیرحضوری شد

درحالی‌که دانشجویان دانشگاه آزاد قم از تجمع امروز خود و غیرحضوری شدن امتحانات خوشحال هستند اما نسبت به دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های معاند و سواستفاده دشمن از این تجمع صنفی، گلایه دارند.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۹۶
| |
1174 بازدید
امتحانات دانشگاه آزاد قم غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز، حدود ۱۵۰ دانشجوی دانشگاه آزاد قم در اعتراض به تغییر تصمیمات مسئولان این دانشگاه مبنی بر حضوری برگزار شدن امتحانات، در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان گفتند که مسئولان دانشگاه هفته گذشته از برگزاری غیرحضوری امتحانات خبر داده بودند، اما روز گذشته اعلام شد که امتحانات به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد؛ موضوعی که موجب نارضایتی و اعتراض دانشجویان شد.

در جریان این تجمع، دانشجویان شعار‌هایی صنفی از جمله «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» سر دادند، اما در ادامه، تعدادی افراد سودجو با هدف انحراف فضای تجمع، اقدام به سردادن شعار‌های ساختارشکن و سیاسی کردند که با واکنش دانشجویان مواجه شده و از جمع تجمع‌کنندگان خارج شدند.

در ادامه، سعید یزدیان مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد قم با حضور در میان دانشجویان، ضمن گفت‌و‌گو با آنان از تصمیم دانشگاه برای برگزاری امتحانات به‌صورت غیرحضوری خبر داد؛ موضوعی که با استقبال و خوشحالی دانشجویان همراه شد و نهایتا حوالی ساعت ۱۲ این تجمع به پایان رسید.

با وجود ماهیت صنفی و مسالمت‌آمیز این تجمع، برخی شبکه‌ها و رسانه‌های وابسته به جریان‌های معاند تلاش کردند با انتشار ویدیوهایی، این تجمع دانشجویی را سیاسی و آن را نشانه‌ای از ناآرامی در قم جلوه دهند.

دانشگاه آزاد قم دانشجویان غیرحضوری تجمع امتحانات
