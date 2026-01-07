هشدار سفر به ایران از سوی ۵ کشور

آمریکا، بریتانیا، کانادا، هند و استرالیا به شهروندانشان برای پرهیز از سفر به ایران هشدار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنابر آنچه وبسایت «travelandtourworld» نوشته است، از تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه)، کشور‌های آمریکا، بریتانیا، کانادا، هند و استرالیا هشدار‌های پرهیز از سفر به ایران صادر کرده‌اند.

این هشدار‌ها به دلیل شرایط پیش‌آمده در داخل ایران صادر شده است که با اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شد.

علاوه‌بر این شرایط، حواشی تنش‌های نظامی اسرائیل در ایران روی سفر‌های بین‌المللی ایران تاثیر گذاشته است؛ هرچند بنابر اظهارات تحلیلگران، آتش‌بس در ابتدا فرصتی برای آرامش نسبی ایجاد کرده بود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز چندی پیش از آمار‌های رو به رشد سفر‌های بین‌المللی به ایران خبر داده بود.