روایت تلخ بیمارستان امام خمینی ایلام

آنچه شنبه‌شب در بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام رخ داد، زخمی تازه بر پیکر اعتماد عمومی و اخلاق اجتماعی بود؛ زخمی که این‌بار نه از بیرون، بلکه از دل هنجارشکنی و بی‌قانونی سر باز کرد.
روایت تلخ بیمارستان امام خمینی ایلام

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آنچه شنبه‌شب در بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام رخ داد، زخمی تازه بر پیکر اعتماد عمومی و اخلاق اجتماعی بود؛ زخمی که این‌بار نه از بیرون، بلکه از دل هنجارشکنی و بی‌قانونی سر باز کرد.

 در حالی که مجروحان حوادث شهر ارکواز ملکشاهی برای درمان به این مرکز منتقل شده بودند، گروهی از هنجارشکنان با نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین اصول انسانی، راهی بیمارستان شدند.

 آنها نه برای عیادت، نه برای کمک، بلکه برای ایجاد آشوب. فضای آرام و درمان‌محور بیمارستان، به‌یک‌باره با هیاهو، تنش و درگیری آلوده شد؛ اورژانسی که باید محل نجات جان انسان‌ها باشد، به میدان نزاع بدل شد.

 این افراد بدون توجه به هشدارهای مکرر نیروی انتظامی، وارد بخش اورژانس شدند و حتی کادر درمان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

تلخ‌تر آن‌که این هنجارشکنان، با سوءاستفاده از فضای محدود حفاظتی بیمارستان، تلاش کردند این مرکز درمانی را به محلی برای درگیری با نیروهای حافظ امنیت تبدیل کنند.

گویی سلامت مردم و جان بیماران، کم‌اهمیت‌ترین موضوع ممکن برای آن‌هاست. اینجاست که پرسش بزرگ شکل می‌گیرد که وقتی بیمارستان هم از شر آشوب در امان نیست، مرز بی‌قانونی تا کجا قرار است عقب‌نشینی کند؟

 ورود به‌موقع نیروهای انتظامی و بازگرداندن نظم به بیمارستان، مانع از گسترش بحران شد و آرامش نسبی به این مرکز بازگشت.

